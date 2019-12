Papu Gomez infortunio: Gian Piero Gasperini ha escluso l’attaccante argentino per Bologna-Atalanta e spiegato la sua situazione. L’argentino ha avuto una botta alla coscia Quando rientra il calciatore.

Niente Bologna-Atalanta per Alejandro Gomez causa infortunio. Il piccolo attaccante argentino, da diverse stagioni vero punto di forza della compagine orobica, non ha fatto parte dell’elenco dei convocati per la partita che la Dea ha poi perso per 2-1 in Emilia. La squadra ha accusato le tante assenze soprattutto in attacco, con le defezioni di Duvan Zapata e Josip Ilicic alle quali si è aggiunta proprio quella del Papu. La causa della sua esclusione era da ricondurre ad una contusione ad una coscia rimediata nell’ultimo allenamento prima della partenza dei lombardi per l’Emilia. Per l’Atalanta era il primo impegno dopo la storica partita giocata e vinta in Ucraina in casa del più rodato Shakhtar Donetsk, che è valsa ai bergamaschi il primo, storico approdo agli ottavi di finale di Champions League. L’infortunio a Gomez però ha rovinato ulteriormente i piani di Gian Piero Gasperini per il match del Dall’Ara.

Duvan Zapata infortunio | quando rientra | tempi di recupero

Gomez infortunio, la situazione in vista di Atalanta-Milanx

Riguardo alle condizioni del Papu, è ipotizzabile già un recupero per Atalanta-Milan di domenica 22 dicembre. Partita che si giocherà all’Atleti Azzurri d’Italia alle ore 12:30 per il 17° turno di campionato. Dopo di allora poi farà seguito la sosta natalizia, con ulteriori eventuali due settimane di tempo a disposizione dell’Atalanta per recuperare appieno sia Gomez – qualora l’ex punta del Catania non dovesse farcela – che tutti gli altri infortunati. Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Atalanta ha ammesso di non aver voluto rischiare El Papu. Questo lascia perciò presagire che, tempo qualche giorno, l’acciacco con cui il sudamericano è alle prese dovrebbe essere smaltito al più presto. Per Gasperini restano a disposizione Muriel, Malinovskiy e Pasalic oltre al giovane Barrow. Assai più difficile contro i rossoneri invece il recupero di Ilicic, mentre Duvan Zapata dovrebbe tornare a gennaio.