Calciomercato Napoli: da Berge a Torreira passando per Soumaré, Gattuso vuole un regista e Giuntoli lavora per accontentarlo

L’arrivo di Gattuso e il ritorno al 4-3-3 hanno trasformato la sessione di gennaio di calciomercato in un appuntamento cruciale per risollevare la stagione. De Laurentiis ha le idee chiare per la sessione invernale: rinforzare il centrocampo.

Messa da parte la suggestione Ibrahimovic, nata grazie ad Ancelotti e morta dopo il suo esonero, la priorità è dare equilibrio alla mediana. Per farlo si lavora su più fronti. Lucas Torreira la prima opzione, Stanislav Lobotka l’alternativa. Due profili già seguiti da tempo.

L’ex Sampdoria fu anche bloccato prima del trasferimento all’Arsenal e ora ritorna in auge. Dopo un ottimo primo anno in Premier League, ora sta affrontando delle difficoltà. A gennaio potrebbe andar via (la fidanzata è di Genova e le farebbe piacere tornare in Italia).

Giuntoli punta Berge

Da tempo sul taccuino di Giuntoli c’è anche Sander Berge, 21 anni, centrocampista centrale del Genk e nazionale norvegese. Sul ragazzo, però, si è fiondato pure il Liverpool che potrebbe offrire una cifra superiore ai 20 milioni proposti dal Napoli.

Un’altra trattativa è legata a Amrabat, centrocampista del Verona, ma questo solo per la prossima stagione. Un aiuto per il calciomercato potrebbe venire proprio da Ancelotti, volato in Inghilterra per trattare con l’Everton. In caso di passaggio ai Toffees, l’allenatore non sarebbe più a libro paga di Aurelio De Laurentiis.

Sembra passata un’eternità e pure solo la scorsa settimana il Napoli e Carlo Ancelotti si separavano. Il mister ha già trovato una nuova sistemazione in tempi record, mentre il Napoli di Gattuso è al lavoro per migliorare la rosa e rimettere a posto la stagione.

Sondaggio per Soumaré

a Liverpool Ancelotti guadagnerebbe cifre molto importanti: come riportato dal portale inglese The Sun, sarebbero 14 milioni di sterline a stagione, circa 16,4 milioni di euro, ma 3 milioni di euro legati al bonus salvezza (oggi l’Everton è poco sopra la zona retrocessione).

Una buona notizia anche per De Laurentiis che così risparmierà il 50% di ingaggio annuale per Ancelotti e staff. Lo stesso presidente è stato chiaro e ha già dichiarato della necessità di rinforzare il centrocampo.

Lucas Torreira dell’Arsenal e Sander Berge del Genk sono i due profili ritenuti più validi per le necessità del Napoli di Gattuso. Per l’ex Sampdoria si parla di un’offerta di circa 30 milioni di euro, mentre per Berge bisogna battere l’interessamento del Liverpool.

Sembra solo un sondaggio infine quello per Boubakary Soumaré del Lille. Per lui si è aperta un’asta che coinvolge diversi top club, con il Napoli che sembra defilarsi per i costi proibitivi.