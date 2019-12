Situazione Federico Chiesa infortunio. L’attaccante della Fiorentina salta la sfida con la Roma, come comunicato ufficialmente dalla società viola. Il punto.

Federico Chiesa infortunio. Defezione in vista di Fiorentina-Roma per il figlio d’arte, che Vincenzo Montella non ha incluso nell’elenco dei convocati. La partita si gioca venerdì 20 dicembre all’Artemio Franchi. Ma il 22enne attaccante genovese sarà costretto a dichiarare forfait a causa di un infortunio alla caviglia destra. La problematica era sorta durante la partita pareggiata allo scadere contro l’Inter domenica sera, grazie all’acuto in piena Zona Cesarini di Vlahovic. La notizia è giunta direttamente sui canali social ufficiali della Fiorentina, in particolare su Twitter. L’infortunio a Federico Chiesa costringerà il giocatore a chiudere anzitempo il suo 2019 calcistico. Non dovrebbero però esserci dubbi in merito ad una convocazione per quella che sarà la prossima giornata di campionato subito dopo la partita di cartello contro la Roma.

Visualizza questo post su Instagram Grazie a tutti per gli auguri! ❤️ Un post condiviso da Federico Chiesa (@fedexchiesa) in data: 25 Ott 2019 alle ore 11:12 PDT

Convocati e report medico | 📃 | I viola scelti da @VMontella per la sfida contro la @OfficialASRoma e il report sulle condizioni fisiche di Federico Chiesa 📋#FiorentinaRoma 💜 #ForzaViola pic.twitter.com/HwUYOPQm2a — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 19, 2019

Alla 18/a giornata all’Epifania, quando il campionato ritornerà dopo la sosta natalizia, ci sarà il derby dell’Appennino contro il Bologna. Già svolti gli esami strumentali, con la società presieduta da Rocco Commisso che ha fornito le informazioni del caso su Twitter. “Il calciatore Federico Chiesa è stato sottoposto ieri ad accertamenti diagnostici che hanno escluso problematiche capsulo-ligamentose. L’atleta non ha potuto essere comunque convocato per la gara di domani a causa del persistere della sintomatologia dolorosa a carico della caviglia destra, dovuta all’infortunio rimediato nella gara di campionato contro l’Inter”.

