È tra i migliori calciatori che la storia di questo sport possa mai ricordare, e Cristiano Ronaldo si affida anche a degli hobby per essere tra i big.

Ha stupito tutti con il suo gol ‘da cestista’ contro la Sampdoria, e Cristiano Ronaldo ha confermato a tutti di essere tra i migliori in assoluto che il calcio possa annoverare anche in futuro. Il 34enne attaccante della Juventus è salito in cielo staccando per men 2,56 metri per raggiungere il pallone da spedire nella porta avversaria. Roba di cui può essere capace solamente un maniaco della forma fisica come lui. Il campione portoghese mette sempre qualcosa in più in allenamento da anni, e questo è il risultato.

Anche nei giorni liberi molte volte l’ex Sporting Lisbona, Manchester United e Real Madrid si è fatto immortalare in palestra per poi postare tutto sui suoi profili social ufficiali. Ma per stare sempre bene, per tenere alla larga il rischio infortuni e per essere sempre al top del top, Cristiano Ronaldo sa bene che anche la gestione del proprio tempo libero riveste una importanza fondamentale. Se non sei sereno con la testa infatti tutto riesce più difficile.

Cristiano Ronaldo hobby, il portoghese ha tanti interessi

Per questo CR7 ha una serie di passatempo e di hobby in cui si diletta. Negli ultimi anni, anche per via di motivazioni commerciali, è diventato alquanto abile nel gioco d’azzardo. Prestare il proprio volto per un sito web di scommesse online e di giochi da casinò lo ha portato a perfezionarsi in questo senso. Poi lui per primo sa di essere una celebrità anche al di fuori del calcio. Questo lo porta ad interessarsi a mode e tendenze, anche per avere una salda posizione economica un domani che giungerà l’addio al calcio giocato.

I calciatori oggi si specializzano molte volte nel diventare imprenditori, e CR7 non fa eccezione. Ecco quindi che lui si diverte spesso ad aggiornare la propria linea di profumi ed intimo maschile. Passando a delle passioni più propriamente pratiche, oltre al fitness l’asso lusitano ama molto le automobili di lusso. Il suo parco auto è ricco di bolidi da sogno, alcune delle quali anche personalizzate ed a tiratura limitata.

La cucina riveste un ruolo di importanza capitale nella sua quotidianità

Da quando vive in Italia per lavoro, Ronaldo si è appassionato anche alla cucina di casa nostra. Una cosa assolutamente inevitabile e che finisce con l’ammaliare qualsiasi straniero che mette piede in Italia. La sua passione a tavola resta il ‘Bacalhao’, specialità gastronomica portoghese a base di merluzzo con contorno di patate e di uova. Seguita a ruota dalla Polenta Frita e dal Risoto Requintado ai funghi. Ma i diversi tipi di pasta, esclusivamente gustabili solamente a casa nostra, rappresentano un must irrinunciabile nella sua dieta attuale. Anche perché forniscono un quantitativo di carboidrati fondamentale ogni giorno per dare le giuste energie. Un bel piatto di pasta non manca mai in quasi tutte le diete, ovviamente non bisogna esagerare con i condimenti.

È un asso anche nel ping pong

Il calcio è per Cristiano Ronaldo un lavoro ma anche un hobby ed una a passione. Ecco perché in ogni lussuosissima casa in cui va abitare non manca mai anche un campetto per giocare con i suoi figli. Ma tra le mura domestiche una sua grande passione è il ping pong. Si racconta che perse contro un compagno di squadra durante un ritiro. Questo avrebbe portato Ronaldo ad allenarsi ininterrottamente per una settimana, quando non aveva a che fare con il pallone.

Ed allo scopo di ottenere una clamorosa rivincita, cosa che si verificò puntualmente. Ovunque vada ad abitare porta con se un macchinario fabbricato dalla Nasa grazie al quale può simulare la corsa in assenza di gravità. Inoltre si concede molte crio-saune. Ovvero resta per un pò di tempo immerso nel ghiaccio. Questo fa si che possa preservare al meglio i suoi muscoli e smaltire il più in fretta possibile qualunque tipo di acciacco. Infine è un grande appassionato di cinema. Ammira molto Jim Carrey, Denzel Washington ed Angelina Jolie e sembra che il suo film preferito sia l’action ‘Universal Soldier’.