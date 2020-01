Tra i difensori che più si sono messi in luce nel corso della prima parte di stagione nonostante il poco spazio c’è sicuramente Kevin Bonifazi del Torino. Il ragazzo, che inizialmente sembrava non partire con i favori della titolarità, in effetti ha trovato poi pochi minuti nelle gambe tra Europa League e Serie A sotto la guida dell’esperto tecnico Walter Mazzarri. Certamente dotato di caratteristiche importanti nel gioco aereo e fisico, Bonifazi può risultare dunque un difensore utile per tante squadre. E infatti il mercato italiano si è accorto delle possibilità che può garantire l’attuale centrale granata.

Bonifazi Torino, tutte le ipotesi di calciomercato

Al momento, la squadra più interessata a Bonifazi sembra essere l’Atalanta. Il tecnico Gasperini infatti non sembrerebbe aver apprezzato più di tanto il contributo di Simon Kjaer alla causa e starebbe cercando un altro difensore. Lo stesso allenatore ha praticamente chiarito le difficoltà avute con l’ex Roma e Palermo. Gli orobici vorrebbero convincere quindi il Torino a cederlo tramite uno scambio con Musa Barrow, che dunque andrebbe a vestire la maglia granata. Sullo sfondo, invece, è presente la Fiorentina. I viola sarebbero in svantaggio rispetto all’Atalanta ma potrebbero presentare per l’ex Spal un’offerta da doppia cifra, anche se i numeri al momento non sono noti. La necessità sarebbe quella di regalare al nuovo tecnico Iachini un difensore roccioso e tenace.

Non è da escludere però un inserimento da parte di squadre che nei mesi scorsi avevano provato a sondare il terreno. Si parla di Parma, Bologna ma anche Spal. L’anno scorso infatti Bonifazi fu uno degli artefici della salvezza degli estensi, con 27 gare di campionato giocate e 2 reti siglate. In questo momento però l’Atalanta sembra davvero essere davanti a tutte le altre per il classe 1996, che proprio contro gli orobici ha segnato la sua unica rete in Serie A di questa prima parte stagionale.

