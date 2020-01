Situazione infortunio Gervinho, nuovo stop fisico per il rapido attaccante del Parma dopo l’inconveniente di novembre. Le novità dalla società gialloblu.

Problemi per il Parma con un infortunio a Gervinho. Il velocissimo attaccante ivoriano è incorso in un nuovo stop fisico nel corso dell’ultimo impegno del 2019. Già ce n’era stato un altro accorso nel mese di novembre. Contro il Brescia l’ex punta di Lille, Arsenal e Roma era incorso in un incidente di natura muscolare. Il giocatore aveva dovuto lasciare il campo al 55′ per fare posto a Alberto Grassi. Nella giornata di ieri la società ducale ha diffuso un report in merito alla prima sessione di allenamento dell’anno. C’è anche un riferimento all’infortunio a Gervinho ed alle condizioni di altri elementi della rosa gialloblu. “Roberto Inglese ha lavorato parzialmente con i compagni. Lavoro differenziato per Andreas Cornelius. Terapie per Gervinho e Yann Karamoh”.

Federico Chiesa infortunio | quando rientra | tempi di recupero

Infortunio Gervinho, la situazione del giocatore

In precedenza c’era stato un altro comunicato risalente a quasi due settimane fa, al termine di Parma-Brescia. Gervinho si è sottoposto, dopo la gara contro il Brescia, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di I° grado al bicipite femorale sinistro: l’attaccante, in permesso, sta proseguendo le cure presso un’altra struttura e rientrerà in sede nei prossimi giorni”. Il fatto che la lesione sia di primo grado lascia sperare che comunque il calciatore possa essere abile ed arruolabile entro la metà di gennaio. Ma quasi certamente Gervinho non sarà incluso nell’elenco dei convocati per la partita di campionato Atalanta-Parma in agenda per lunedì 6 gennaio alle ore 15:00. Possibile invece che l’ex romanista possa tornare già disponibile per Parma-Lecce di lunedì 13 gennaio alle ore 20:45.

Infortunio Koulibaly , quando rientra e tempi di recupero