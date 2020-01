Rottura totale fra Pogba e il Manchester United, ora la Juventus potrebbe approfittarne. La società bianconera ha già pronta la super offerta per convincere gli inglesi

La rottura fra Paul Pogba e il Manchester United è totale. Il giocatore, ora fermo per infortunio almeno un mese, vorrebbe andar via. La sessione di calciomercato di gennaio è appena iniziata e attenzione alle sorprese, con la Juventus in prima linea.

I bianconeri ci avevano pensato già in estate ma l’affare non è andato in porto per svariati motivi. Adesso, secondo The Sun, la Vecchia Signora starebbe preparando l’offerta giusta per convincere lo United a cedere; Fabio Paratici ha gran alleato, cioè Mino Raiola, che di recente ha parlato dei Red Devils con parole tutt’altro che dolci.

Juventus, l’offerta per Pogba

L’agente italo-olandese, che in estate ha concluso con la Juventus l’incredibile affare Matthijs de Ligt, sarebbe ben contento di riportare Paul in bianconero. Lo stesso Paratici sarebbe felice di metterlo a disposizione di Maurizio Sarri: è il colpo ideale per provare finalmente a vincere la Champions League. Nella trattativa potrebbe finirci Adrien Rabiot.

Secondo il tabloid inglese, infatti, la proposta della Juventus sarebbe di 70 milioni cash più il cartellino del centrocampista francese, valutato 30 milioni; se l’affare dovesse andare in porto, la società realizzerebbe una enorme plusvalenza col cartellino di Rabiot, preso a zero in estate dopo essersi liberato dal Paris Saint-Germain. Un’offerta importante e, in un certo senso, conveniente.

Il rinforzo per la Champions

La palla ora passa al Manchester United, che deve decidere cosa fare. Solskjaer ha detto che Pogba rimarrà in Inghilterra anche lo scorso anno ma è evidente che il giocatore ha un’altra volontà. La rottura è totale, la Juventus aspetta. Se Dejan Kulusevski è il colpo per il futuro, il francese sarebbe l’ideale per il presente.

La rosa della Juve è difficile da migliorare; Pogba però sarebbe sicuramente un plus. L’impatto di Rabiot finora è stato pessimo e tutto l’ambiente bianconero sarebbe ben contento di sostituirlo con Pogba, il figliol prodigo, diventato grande proprio alla Vecchia Signora.

