Mertens infortunio, il calciatore salta Napoli-Inter per un inconveniente muscolare. La data del ritorno e le voci di mercato proprio sui nerazzurri.

Dries Mertens infortunio, l’attaccante belga non sarà presente in Napoli-Inter in programma il 5 gennaio al ‘San Paolo’. La 33enne punta di Leuvens non è stata inserita nel novero dei convocati di Rino Gattuso per il big match contro i nerazzurri. Il motivo è da ricercare in un fastidio di natura muscolare, e nello specifico agli adduttori. Da fonti vicine al Napoli risulterebbe che l’infortunio a Mertens abbia portato il calciatore ad andare in Belgio per curarsi. La società azzurra però non ha rilasciato alcuna comunicazione riguardo a problematiche di natura fisica del giocatore. Sembrerebbe comunque essere un inconveniente di entità non grave. Il ritorno nell’elenco dei disponibili potrebbe coincidere già con Lazio-Napoli dell’11 gennaio alle ore 18:00.

Mertens infortunio, andamento e voci di mercato

L’ultima partita giocata per intero da Mertens risale a Napoli-Udinese di quasi un mese fa. Era il 7 dicembre e l’incontro del ‘San Paolo finì 1-1 con un suo gol per parte azzurra. Poi hanno fatto seguito 27′ trascorsi in campo nella sconfitta contro il Parma ed altri 14’ nella vittoria di rimonta in casa del Sassuolo. In totale invece le partite disputate per intero sono sei tre delle quali nelle prime sette giornate di campionato. In Champions invece il giocatore ha giocato per mezzora alla seconda giornata contro il Genk, salvo poi ottenere un consistente minutaggio. E lì il suo apporto è stato decisamente migliore al Napoli, con 5 gol segnati ed un assist.

Il belga accostato proprio all’Inter

Alcuni però trovano sospetta questa mancata convocazione, proprio contro l’Inter. Infatti voci di mercato hanno accostato il belga proprio ai nerazzurri. Ad oggi Mertens è legato al Napoli da un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2020, con una clausola attiva tra l’altro fino a questo 10 gennaio. Clausola che gli consentirebbe di lasciare il club di Aurelio De Laurentiis per una cifra bassissima. Poi dal 1° febbraio il giocatore sarebbe libero di accordarsi con qualsiasi altra società in forma privata, senza che il Napoli possa monetizzare qualcosa da un eventuale addio che avverrebbe questa estate.

