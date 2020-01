Rinnovo Szczesny, l’agente del portiere polacco e la Juventus raggiungono l’accordo. La sua conferma vale come un nuovo acquisto.

Dopo l’acquisto importante di Dejan Kulusevski la Juve pensa ai rinnovi. Il nome più caldo è quello di Wojciech Szczesny. Il numero 1 ha convinto tutti nelle ultime 3 stagioni, acquisendo le redini pesanti di una bandiera come Gigi Buffon (oggi nelle vesti di 2°portiere). Intesa raggiunta fra le due parti, che in questi giorni, dovrebbero ufficializzare il prolungamento. Il contratto del 29enne polacco scadrà nel 2021 ma grazie al rinnovo, il rapporto andrà avanti sino al 2024. Le cifre ballano intorno ai 7 milioni più bonus, un ritocchino importante a livello economico visti i 4 milioni che percepisce attualmente il calciatore.

Un rinnovo che permetterebbe alla Juve di trattenere uno dei calciatori chiave per lo scacchiere di Maurizio Sarri, e che tacerebbe tutti i “rumors” che circondano il giocatore da una possibile partenza. Nel mentre la Vecchia Signora sembra non intenzionata a muoversi nel mercato di Gennaio, dopo le dichiarazioni di Fabio Paratici ai microfoni di Sky Sport, annunciando chiaramente prima di Juventus-Cagliari “Credo che per gennaio, per la vostra delusione, finisca qui”. Quel “credo” sembra comunque mettere ancora qualche dubbio, e come solitamente ci ha abituato la Juventus possiamo aspettarci ancora di tutto.

