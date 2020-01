Problema ai flessori per il centrocampista neroverde. Allenamento differenziato per lui con la Fiorentina che indaga

Dopo Defrel in fase di recupero da un problema fisico, si aggiunge alla lista degli infortunati del Sassuolo anche Alfred Duncan. Il centrocampista è stato costretto a lasciare il campo al minuto 52 di Genoa-Sassuolo. La società non ha ancora pubblicato un comunicato, per lui previsto allenamento differenziato nella speranza di poterlo recuperare già per domenica nel match contro l’Udinese.

Le condizioni di Duncan interessano anche la Fiorentina, interessata al cartellino del calciatore. Prima però di presentare una proposta vuole vederci chiaro e capire le reali condizioni del calciatore. Un’assenza che potrebbe pesare per il centrocampo di Roberto De Zerbi che deve subito ritrovare la vittoria dopo la doppia sconfitta contro Napoli e Genoa.

Da Djuricic a Obiang, i possibili sostituti

Il Sassuolo può godere di vari ricambi in grado di colmare l’assenza del centrocampista, in primis Djuricic e Duncan. Il primo potrebbe agire da trequartista e ha già sostituito Duncan proprio durante la sfida contro il Genoa, mentre per quanto riguarda l’ex Torino dovrebbe occupare un posto in mediana come successo domenica scorsa. Non sarà della partita Locatelli, squalificato per una giornata. Anche Berardi è stato fermato dal Giudice Sportivo, ma per due partite.

Un’altra ipotesi di formazione prevede l’utilizzo del regista Magnanelli, ma al momento sembra lontana come pista da percorrere. Contro l’Udinese De Zerbi potrebbe puntare sui fedelissimi per frenare l’entusiasmo dei friulani dopo il colpo esterno in casa del Lecce.

di Fabio Chiappini