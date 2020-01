Grande stagione quella di Mauro Icardi che sta convincendo tutti a suon di gol. Il Psg è deciso a riscattare l’attaccante, ma Wanda Nara e il suo assistito potrebbero bloccare tutto.

Arrivato in estate a Parigi, Mauro Icardi sta confermando di essere tra gli attaccanti più forti in circolazione. Una grande stagione per lui con un gol ogni 73 minuti giocati. Il Paris Saint Germain è pronto per riscattarlo ma il giocatore sembra intenzionato a tornare in Italia. I parigini vorrebbero effettuare il riscatto fissato di 70 milioni da versare nelle casse dell’Inter, ma la voglia di Juventus potrebbe portare l’attaccante a frenare l’operazione.

L’obiettivo di Maurito sono i bianconeri che già nel mercato scorso estivo hanno tentato di portare a casa il classe 1993. Fra il procuratore del bomber e Paratici sembrano esserci contatti continui, la Vecchia Signora non ha mai nascosto l’apprezzamento verso il calciatore lo stesso vale per la moglie del 26enne. Un ritorno alla Scala di Milano è da escludere visti i rapporti tra le due parti.

I numeri di Maurito Icardi, insostituibile da Tuchel

Mauro Icardi ha sempre dichiarato di trovarsi benissimo al Paris Saint Germain. Sono 14 i gol realizzati in 17 partite disputate. È bastato poco a Mauro Icardi per ambientarsi nel suo nuovo club e trovare compagni di squadra in grado di supportarlo a dovere. Una situazione che sognava di avere da tempo, come dichiarato dalla stessa Wanda Nara che la scorsa stagione aveva sottolineato come servisse “gente che metta palloni più buoni a Mauro”.

Tuchel non può fare a meno di un punto di riferimento come Maurito che ha relegato Edinson Cavani a riserva. L’estate 2020 potrebbe però riaccendersi la telenovela Icardi. La Juve resta ad osservare anche perché Wanda Nara preferirebbe di nuovo vedere suo marito in Italia. Nel frattempo l’argentino continua a segnare e a riscattare la scorsa stagione vissuta tra polemiche, incomprensioni e scontri.

di Fabio Chiappini