Forte affaticamento al polpaccio per Joaquin Correa. L’argentino rischia di saltare il big match di domani tra Lazio-Napoli alle ore 18:00, gara valida per la 19^ giornata di Serie A.

Un infortunio che non ci voleva per la Lazio che affronterà un Napoli in cerca di riscatto dopo la sconfitta casalinga di domenica scorsa contro l’Inter. Nella giornata di oggi Joaquin Correa è rimasto in infermeria. La speranza è che il 25enne possa essere presente almeno in panchina. L’assenza del fantasista potrebbe dare spazio a Caicedo al fianco di Ciro Immobile. Simone Inzaghi però ha un’altra carta da giocarsi. Potrebbe avanzare nel ruolo di seconda punta Luis Alberto. Questa seconda soluzione potrebbe portare l’allenatore piacentino ad adattare Lulic a centrocampo. Ma sembra un opzione lontana visto l’ottimo rendimento dell’ecuadoriano quando viene chiamato in causa.

Gli acciacchi e i recuperi in extremis, Lulic recuperato ma dubbi su Marusic

I tanti match giocati prima della sosta non hanno aiutato i ragazzi di mister Inzaghi che non gode di ricambi di spessore. Lulic sembra essere recuperato e pronto a giocarsi un posto. Parolo squalificato non sarà della partita. I dubbi riguardano Marusic, che non ha dato segnali positivi in questi giorni. Buone notizie anche per Jony che dopo una botta in allenamento ha recuperato a pieno regime e si candida insieme al capitano della Lazio per un posto da titolare.

La sfida contro il Napoli è una partita fondamentale visti gli scontri delle altre due pretendenti allo scudetto. La Juventus incontrerà la Roma che potrebbe fare uno sgambetto alla Vecchia Signora e un clamoroso favore ai cugini. L’inter si scontrerà invece contro la grande qualità dei ragazzi di Gasperini, reduce da due vittorie per 5-0. Un campionato che giornata dopo giornata sembra farsi sempre più affascinante con la 19^ che potrebbe essere uno snodo importante per le sorti delle prime in classifica.

di Fabio Chiappini