Luis Suarez infortunio: l’attaccante uruguaiano dovrà andare incontro ad un lungo stop, la situazione riguardo al suo rientro in campo.

Brutta tegola per i blaugrana. Luis Suarez si è sottoposto ad un intervento chirurgico ad un ginocchio, riscontrando risultati assai negativi dal punto di vista fisico. L’infortunio di Suarez farà si che il giocatore resti per ben 4 mesi, saltando così gli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli. Una notizia che non ci voleva in casa Barcellona. Il 32enne salterà certamente almeno anche i quarti di finale, qualora i catalani dovessero avanzare nella competizione. Un infortunio che arriva in un momento delicato della stagione. I blaugrana sono in piena sfida campionato, e si trovano in vetta a pari punti con il Real Madrid. Mentre per quanto riguarda la Champions, l’assenza di un calciatore di questa caratura potrebbe essere determinante nonostante mister Ernesto Valverde non sia a corto di ricambi. Ad annunciare l’infortunio di Suarez è stato proprio il Barcellona con un comunicato sul suo sito web ufficiale. Il dolore al ginocchio a seguito dell’inconveniente ha costretto il calciatore ad uscire contro l’Atletico Madrid nella semifinale di Supercoppa di Spagna. Inizialmente il fastidio non sembrava cosi grave come risultato dalle analisi.

Suarez infortunio, la situazione

Queste le parole nel comunicato. “Luis Suarez è stato operato questa domenica dal dottor Ramon Cugat per risolvere una lesione al menisco esterno del ginocchio destro. L’attaccante resterà fuori per circa 4 mesi. Il Napoli al contempo sorride, visto che mancherà una stella importante nella doppia sfida di Champions League. Gli azzurri possono ritenersi fortunati. Nonostante i blaugrana rimangano una delle squadre più forti d’Europa anche senza il proprio centravanti, i ragazzi di Rino Gattuso potranno godere comunque di una preoccupazione in meno. I numeri dell’ex Liverpool parlano chiaro. Da inizio stagione el Pistolero ha segnato 14 gol tra Liga e Champions. La prima sfida degli ottavi sarà il 28 Febbraio alle ore 21:00 al ‘San Paolo’. Il Napoli al momento ha sempre dimostrato ottimi risultati in campo europeo. Soprattutto nella doppia sfida del girone contro una big come il Liverpool. Chissà se nonostante il periodo negativo della squadra in campionato, potrà sorprenderci in Europa. D’altronde la Champions League ha sempre riservato sorprese.

