Zaniolo infortunio: l’attaccante giallorosso fuori per un grave scontro di gioco nella parte conclusiva del primo tempo di Roma Juve.

Nicolò Zaniolo infortunio: incidente di gioco che appare molto pesante per lui, durante Roma Juve. Nel corso della partita, per il posticipo valevole per la 19/a giornata di Serie A, il giovanissimo talento giallorosso e della Nazionale è dovuto uscire dal campo. La sostituzione avviene con il ragazzo in lacrime per via del dolore. Al 36′ è il turco Under che ha preso il suo posto. L’ex Primavera dell’Inter è apparso visibilmente sofferente, si teme che possa essere incappato in qualcosa di davvero serio.

Zaniolo infortunio, il tweet della Roma al momento dell’incidente

36′: Dopo una grande azione, Zaniolo cade a terra e chiede il cambio. Fonseca chiama Cengiz dalla panchina #RomaJuve 0-2 pic.twitter.com/OZ6i1FAB0V — AS Roma (@OfficialASRoma) January 12, 2020

Sottoposto a risonanza magnetica presso Villa Stuart, la sentenza ha confermato le pessime notizie trapelate nei primi minuti. Zaniolo ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale. Il calciatore della Roma domani stesso sarà operato dal professore Mariani. I tempi di recupero si aggirano tra i quattro e i sei mesi che costringono il giallorosso a chiudere in anticipo la stagione e a saltare inevitabilmente gli Europei 2020. Una brutta tegola per Roberto Mancini che puntava tanto sul talento di Zaniolo.

In seguito al trauma distorsivo subito durante la partita, Nicolò Zaniolo ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale. Domani sarà sottoposto a intervento chirurgico. Forza Nicolò! pic.twitter.com/AT4uUS2h4C — AS Roma (@OfficialASRoma) 12 gennaio 2020

