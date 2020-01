Situazione infortunio Demiral: il giovane difensore turco esce dolorante in barella nel corso di Roma Juve. Le sensazioni non sono affatto buone.

Esce in barella per infortunio Demiral nel corso del primo tempo di Roma Juve. La vittoria all’Olimpico giallorosso per 2-1, già apparsa fuori discussione dopo i primi minuti di gioco, diventa così più amara per i bianconeri. Infatti sulle prime l’incidente di gioco capitato al difensore centrale turco era sembrato essere proprio serio fin da subito. L’ex Sassuolo era diventato nelle ultime settimane un elemento capace di fornire grande affidabilità nel reparto arretrato. Ufficialmente l’infortunio a Demiral pareva essere riconducibile ad una forte distorsione al ginocchio. Ma ora è arrivata la conferma relativa alla peggiore possibile delle diagnosi. Gli esami strumentali svolti nella mattinata di lunedì 13 gennaio 2020, hanno fornito ulteriori indicazioni ulteriori in merito. La paura è che ci potesse essere un interessamento dei legamenti è divenuta certezza. La risonanza magnetica in programma e tenuta al J Medical ha confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, oltre che del menisco.

CHIELLIUN RIENTRO, INFORTUNIO E TEMPI DI RECUPERO

Infortunio Demiral, tra pochi giorni l’intervento chirurgico

Già programmata la necessaria operazione, come fatto sapere dalla Juventus sui suoi canali web ufficiali. Il giovane centrale turco starà fermo per un periodo compreso tra i 6 ed i 9 mesi a seconda della natura del danno. Ciò vuol dire che la sua stagione sarebbe finita e che dovrà poi puntare a recuperare il massimo della forma e della tonicità muscolare in vista della prossima stagione. Con una semplice distorsione invece il periodo di assenza sarebbe rimasto circoscritto a quattro-sei settimane. Ad ogni modo, per rimpiazzare Demiral, si punterà anzitutto su un inserimento in pianta stabile di Matthijs de Ligt, nonostante le troppe incertezze fin qui mostrate dal giovane (e costosissimo) difensore olandese. Inoltre la Juventus pare abbia bloccato la cessione di Daniele Rugani, e confida anche su un rientro tra non molto ormai di Giorgio Chiellini, fermo da fine agosto.

