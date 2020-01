Situazione infortunio Donnarumma: il portiere del Milan finisce vittima di un inconveniente fisico, sul quale si esprime il club rossonero.

Stefano Pioli ed il Milan non sorridono. Il Diavolo infatti dovrà rinunciare a Gianluigi Donnarumma per infortunio. Nella sfida di Coppa Italia contro la Spal di mercoledì sera sara probabilmente il fratello dello stabiese, Antonio, a finire tra i pali. Più del partente Reina, indirizzato fino a giugno in prestito all’Aston Villa. Gigio intanto resta in attesa di accertamenti sui tempi di recupero. Lo comunica proprio il Milan tramite una nota ufficiale sul proprio sito. Gianluigi Donnarumma non ha preso parte alla seduta odierna a causa di una contrattura del muscolo retto femorale della coscia sinistra con edema rilevato all’esame di risonanza magnetica. L’evoluzione clinica del portiere verrà monitorata nei prossimi giorni”. Difficile pure che ci sia Asmir Begovic, che rimpiazzerà Reina. Il 32enne inglese arriva in prestito dal Bournemouth fino a fine stagione e sono già state effettuate le visite mediche nella giornata di ieri.

Infortunio Donnarumma, arriva Begovic tra i pali: e Kjaer è ufficiale

Come detto, Reina saluta. L’estremo difensore saluta con un arrivederci il popolo rossonero tramite una storia su Instagram “Grazie! Ci rivediamo a luglio”, questo le parole del portiere classe 1982 ex Liverpool e Napoli. Oltre alla brutta tegola riguardante Gigio Donnarumma, ecco giungere anche una nota positiva per quanto riguarda il calciomercato. Simon Kjaer è un nuovo calciatore del Milan. Il 30enne ex Siviglia è stato ufficializzato questa mattina. Ad ufficializzarlo è stata la stessa società con un comunicato ufficiale. L’attuale capitano della nazionale danese arriva in prestito con diritto di riscatto. Il difensore si è unito oggi ai nuovi compagni e Giovedi ci sarà la sua presentazione ufficiale. L’ex Atalanta è rientrato nello scambio che ha riportato Mattia Caldara ai nerazzurri orobici.

