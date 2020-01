Il calciomercato Roma potrebbe vedere un ritorno a casa di Matteo Politano. L’esterno offensivo è cresciuto nelle giovanili giallorosse. All’Inter è ai margini.

La mancata convocazione del giocatore nel match tra Inter-Cagliari valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia avvicina Matteo Politano al calciomercato Roma. Entra sempre più nel vivo la trattativa tra il club capitolino e quello nerazzurro, che potrebbe culminare in uno scambio alla pari con Leonardo Spinazzola. Il laterale offensivo nerazzurro non fa più parte dei piani di Antonio Conte. Politano è passato ad essere da punto fermo lo scorso anno nell’Inter di Luciano Spalletti a riserva. Il 26enne romano in questa stagione ha trovato poco spazio nello scacchiere dell’allenatore ex Juve. La Roma ne vuole approfittare mettendo sul piatto il cartellino di Leonardo Spinazzola, che tornerebbe utile visto il reparto di terzini interista bisognoso di rinforzi.

Calciomercato Roma Politano, possibile uno scambio con Spinazzola all’Inter

Mentre per la Roma prendere Politano sarebbe di fondamentale importanza dopo l’infortunio di Nicolò Zaniolo che starà fermo ai box per 5-6 mesi. I due calciatori, entrambi gestiti dalla stessa agenzia di procuratori, sono arrivati nelle rispettive squadre sostanzialmente da poco. L’ex Sassuolo fa parte dell’Inter dall’estate del 2018 ed è stato riscattato dodici mesi dopo per ben 21 milioni di euro più i 5 versati un anno prima. Spinazzola gioca nella Roma invece dallo scorso calciomercato estivo. La dirigenza giallorossa ha versato nelle casse della Juventus 29,5 milioni di euro più il cartellino di Luca Pellegrini, pagato 22 milioni dai bianconeri.

I giallorossi alla ricerca di un centrocampista, Petrachi si guarda intorno

Dalla Spagna sembra esserci un concreto interessamento verso Gonzalo Villar attuale calciatore dell’Elche. Secondo molte fonti il DS giallorosso sembra aver offerto 3 milioni per il classe 1998. La trattativa potrebbe rivelarsi complicata visto che il giocatore è per l’80% del Valencia. Oltre allo spagnolo si fa sempre più calda la pista Suso in rottura con il Milan. Salta l’interessamento per Daniele Rugani che la Juventus tratterrà fino a fine stagione a causa dell’infortunio di Merih Demiral.

