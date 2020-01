Nino La Gumina obiettivo principale del calciomercato Sampdoria. I blucerchiati devono dare spessore al loro reparto offensivo.

il calciomercato Sampdoria è incentrato sulla ricerca di un attaccante. L’attuale giocatore dell’Empoli, Antonino La Gumina, potrebbe essere un colpo last minute per la Sampdoria. Il profilo in cima alla lista del direttore sportivo Carlo Osti è quello del classe 1996 per lo scacchiere di mister Claudio Ranieri. La trattativa fra i liguri e l’Empoli è in continua evoluzione e i contatti tra le due dirigenze sono frequenti. Come dichiarato dall’agente del giocatore l’operazione sta procedendo lentamente. Questo ci fa pensare che la trattativa possa sbloccarsi nelle ultime ore di mercato. I blucerchiati preferirebbero ingaggiare il palermitano con un prestito con diritto di riscatto, ma i toscani insistono per l’obbligo di riscatto. La dirigenza doriana poi vorrebbe chiudere il prima possibile per l’ex calciatore di Palermo e Ternana visto che è sempre più plausibile una cessione di Gianluca Caprari al Sassuolo. I neroverdi insistono e al classe ’93 non dispiacerebbe la destinazione nel club emiliano. La Sampdoria spara alto, valuta il ragazzo 14 milioni di euro.

Calciomercato Sampdoria, Murillo al Celta Vigo per far spazio a nuovi innesti

Jeison Murillo torna in Spagna e lascia nuovamente l’Italia. Il colombiano è un giocatore del Celta Vigo. Il difensore prima del suo arrivo tra i blucerchiati militava nel Barcellona e prima ancora nel Valencia. Si tratta infatti di un ritorno in Liga. La sua carriera si è distinta per svariate volte tra la Serie A e La Liga. Oltre all’ultima esperienza di questa prima parte di stagione in Italia ricordiamo il classe 1992 anche con la maglia dell’Inter. Il suo scarso rendimento fino ad oggi dove ha collezionato 10 presenze, lo hanno convinto a cercarsi una nuova esperienza. I club si sono accordati per un prestito di 6 mesi con diritto di riscatto a 16 milioni di euro.

Atteso Tonelli a Genova

L’attuale difensore in forza al Napoli ha la volontà di tornare a Genova. La trattativa sembra procedere in maniera positiva. Alcune complicazioni hanno frenato il trasferimento, ma anche da parte del club partenopeo c’è la volontà di concludere l’operazione. Lorenzo Tonelli potrebbe essere un giocatore della Sampdoria nei prossimi giorni.