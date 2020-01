Il Napoli valuta Faouzi Ghoulam e pensa già al sostituto. Occhi su Kostas Tsimikas dell’Olympiacos

Mancano 15 giorni alla fine del calciomercato e il Napoli, dopo l’acquisto di Lobotka e Demme, valuta eventuali altre operazioni da fare in entrata. Tutto ruota attorno al terzino sinistro con la possibilità di impiegare per quel ruolo il terzo cambio possibile in lista Uefa. Il nome più gettonato è quello di Kostas Tsimikas, calciatore dell’Olympiacos e della nazionale. La differenza fra domanda è offerta è di 2,5 milioni.

Il Napoli è disposto a investire 12,5 milioni per il cartellino del calciatore contro i 15 milioni richiesti dai greci.Da registrare anche l’interesse dell’Atalanta che valuta l’affare e sembra propensa ad un’offerta vicino alle richieste della società greca, ma con pagamento dilazionato. Il calciatore è disponibile a trasferirsi in Italia e l’affare potrebbe concretizzarsi a breve. Il condizionale è d’obbligo perché tutto dipende dalle condizioni di Ghoulam.

Le offerte per Ghoulam

Attorno all’algerino continua il mistero con il calciatore fermo da tempo e che continua ad alternare allenamento differenziato, terapie a pochi giorni di disponibilità reale. A frenare è l’ingaggio di Faouzi Ghoulam, ritenuto troppo alto per un calciatore che a conti fatti non viene impiegato da oltre un anno. Il Watford è interessato al cartellino ma non ha ancora presentato un’offerta soddisfacente in grado di poter accontentare le richieste del Napoli.

Si guarda quindi in Francia per una soluzione in prestito che potrebbe interessare più squadre. Solo un’offerta invitante per Faouzi Ghoulam potrebbe portare il Napoli ad acquistare un terzo calciatore in questa seduta di calciomercato. Gattuso frena, come già dichiarato in conferenza dopo Demme e Lobotka non crede possano esserci nuovi volti a Castelvolturno. Intanto la società azzurra valuta su ogni possibilità e pensa anche a sfoltire la rosa. Gaetano è stato ceduto in prestito alla Cremonese, mentre Younes è richiesto da più squadre di serie A. Infine Tonelli è sempre più vicino alla Sampdoria, mentre la pista che porta Llorente all’Inter sembra definitivamente tramontata.