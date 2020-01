Forte interessamento del Milan per Dani Olmo. Il classe 1998 della Dinamo Zagabria è un obiettivo concreto di Paolo Maldini e Zvone Boban.

Il Diavolo pensa al futuro. Nel taccuino del Milan sbuca il nome Dani Olmo, classe 1998. Il trequartista gioca nella Dinamo Zagabria e nella nazionale under 21 spagnola di cui è capitano. Il fantasista cresciuto nelle giovanili di Espanyol, Barcellona e Dynamo Zagabria è un attaccante polivalente. È in grado di giocare in tutto il reparto offensivo. Nella squadra allenata da mister Nenad Bjelica che lo ricordiamo alla guida dello Spezia Calcio, il giovane 21enne ricopre il ruolo di esterno sinistro. Questa posizione di campo gli permette di accentrarsi e tirare sfruttando il suo ottimo piede destro. Gode di un buon controllo palla a cui unisce un discreto dribbling. In questa prima parte di stagione tra campionato, coppa nazionale e Champions League ha totalizzato 22 presenze, 9 gol e 7 assist. Numeri importanti vista la giovane età del ragazzo.

Dani Olmo Milan, le cifre dell’affare

Nella giornata di ieri si sono tenuti i primi contatti tra agente del giocatore e i rossoneri. La trattativa potrebbe terminare con l’arrivo del giocatore nella prossima stagione, nonostante cerchino di portarlo a Milanello già nel mercato invernale . I croati vorrebbero circa 30 milioni di euro, ma per il club lombardo la cifra è troppo alta. Maldini e Boban offrono 20 milioni, una cifra ritenuta giusta dalla società per un calciatore in scadenza Giugno 2021. Per il giocatore un contratto di 5 anni con 2,5 milioni di euro di stipendio. In queste ore l’operazione dovrebbe sbloccarsi.

di Fabio Chiappini