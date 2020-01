Infortunio Malcuit

Il terzino del Napoli si è infortunato il 27 ottobre alla nona giornata di campionato nella sfida contro la Spal

Kevin Malcuit ha una voglia matta di rientrare. Il francese classe 1991 è tornato ad allenarsi a Castel Volturno il 6 gennaio. L’ex Lilla ha riportato due mesi fa la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e sta lavorando per il suo rientro in gruppo. Molto probabilmente tornerà a calcare i campi della Serie A solo a fine marzo. Il 28enne ha le idee ben chiare come dimostrato tramite una foto postata 2 giorni fa nel suo profilo Instagram: “Sopportare il periodo difficile con pazienza, anche se continua. La pazienza porta alla vittoria”.

In questa stagione lo sfortunato calciatore ha collezionato solo 5 presenze di cui 3 in campionato e 2 in Champions League. Un giocatore ritenuto importante dall’allora allenatore azzurro Carlo Ancelotti che nella prima parte di campionato lo utilizzava per dar fiato all’inamovibile Di Lorenzo.

Il punto sulle cessioni

Intanto il Napoli lavora sul mercato. L’arrivo di Lobotka costringe la dirigenza partenopea a dover escludere un calciatore dalla lista Serie A per far spazio al neo acquisto classe 1994. I più a rischio sono Faouzi Ghoulam, Fernando Llorente, Amin Younes, Lorenzo Tonelli e lo stesso Kevin Malcuit. Per il difensore centrale la cessione sembra ormai vicina, tornerà a vestire la maglia blucerchiata. Il trasferimento dell’ex Empoli classe 1990 consentirebbe al Napoli di inserire in rosa lo slovacco già contro la Fiorentina. Ma le problematiche non finiscono qui perché andrà definito il futuro dei restanti calciatori.

LEGGI ANCHE: NAPOLI, TSIMIKAS SOLO SE PARTE GHOULAM

Ghoulam ha deciso di restare nonostante l’algerino sia ormai da tempo alle prese con i postumi di un infortunio. L’attaccante ex Ajax Amin Younes è un nome caldo del mercato di gennaio soprattutto sponda Toro che sta cercando di portare a casa il tedesco. Dall’Inghilterra gli Spurs sembrano interessati a Fernando Llorente. Per lo spagnolo sarebbe un ritorno a Londra con la casacca del Tottenham. Per Malcuit fermo ai box la situazione è da monitorare. La sua lunga assenza potrebbe far decidere il DS Giuntoli di metterlo sul mercato.

di Fabio Chiappini