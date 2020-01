Luca Ceppitelli è out da due mesi ma potrebbe rientrare nella 21^ giornata di campionato a San Siro contro l’Inter

Luca Ceppitelli tenterà di essere arruolabile nella trasferta che il Cagliari affronterà nella prossima giornata contro l’Inter. Perno della difesa del Cagliari da sei stagioni, il difensore centrale classe 1989 soffre di una fascite plantare che l’ha tenuto fuori dai campi per più di due mesi. Il suo rientro è ormai imminente e Rolando Maran ha bisogno di un giocatore del suo spessore in difesa.

Come ha dichiarato in più interviste il ragazzo nato a Perugia ha una voglia matta di tornare a calcare i campi di Serie A ma l’infortunio non è da sottovalutare: “Spero di rientrare prima possibile, entro l’inizio del girone di ritorno. Questo rientro è stato rimandato più volte, sembrava un infortunio abbastanza semplice invece a causa di molte ricadute si è rivelato molto più complesso”. Queste le dichiarazioni di Luca Ceppitelli, capitano del Cagliari, in occasione di Pitti Uomo tenutosi a Firenze ormai più di 2 settimane fa.

L’obiettivo Europa

Società e giocatori del Cagliari non nascondono la propria ambizione, il cammino verso il sogno europeo si fa sempre più concreto vista l’ottima posizione di classifica. Reduce da quattro sconfitte consecutive, la squadra sarda ha interrotto l’emorragia di risultati con il pareggio di Brescia. Dietro a soli 2 punti di distanza ci sono Milan e Parma che viaggiano veloci.

LEGGI ANCHE: INFORTUNIO PAVOLETTI | QUANDO RIENTRA L’ATTACCANTE?

Massima attenzione anche al Torino che nonostante sabato sera contro il Sassuolo abbia perso l’occasione di accorciare sul sesto posto, è a soli 3 punti di distanza. Una battaglia che si annuncia scoppiettante e che durerà per tutta la stagione. Il Cagliari, dopo l’exploit della prima parte di stagione, spera di ritrovare la condizione e recuperare gli infortunati di lungo corso, come Ceppitelli, per lo sprint finale.

di Fabio Chiappini