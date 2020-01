Brutta tegola per Antonio Conte. Arriva il comunicato della società sull’infortunio di Marcelo Brozovic.

A causa di un problema alla caviglia, Marcelo Brozovic, pilastro del centrocampo dell’Inter ha dovuto lasciare anzitempo il campo durante Lecce-Inter, partita valida per la 20^ giornata di serie A. Il croato vice campione del mondo salterà sicuramente il match contro il Cagliari ma Antonio Conte dovrà fare a meno del suo apporto anche nelle prossime partite. Gli esami strumentali hanno confermato una distorsione alla caviglia sinistra per Marcelo Brozovic.

Il calciatore dovrebbe saltare la partita contro la Fiorentina in Coppa Italia e con l’Udinese nuovamente in campionato. L’ex Dinamo Zagabria è a rischio anche per il match del 9 Febbraio nel derby di Milano tra Inter e Milan. Il suo rientro dovrebbe arrivare in uno dei match decisivi ai fini della battaglia per lo scudetto: il 16 febbraio nella partita fra Lazio-Inter, ma al momento è solo un’ipotesi. Un’assenza che pesa notevolmente per Antonio Conte dopo i due pareggi consecutivi in campionato contro Atalanta e Lecce. I nerazzurri non possono compiere un altro passo falso e nello scacchiere dell’allenatore pugliese la presenza del croato è fondamentale.

Infortunio Brozovic, quando è previsto il rientro

La società ha emanato un comunicato per rendere note le condizioni di Marcelo Brozovic. Gli accertamenti hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno” L’assenza del calciatore che dovrebbe essere di un mese, mette fretta al DS Beppe Marotta che cercherà di stringere per l’arrivo di Christian Eriksen del Tottenham. Il forfait di Brozovic potrebbe accelerare una trattativa che ormai è stata aperta da giorni

di Fabio Chiappini