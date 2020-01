Infortunio Perotti, come sta l’esterno offensivo della Roma. Le dichiarazioni di mister Paulo Fonseca riguardo le condizioni dell’ala giallorossa.

L’infortunio a Perotti che ha costretto l’esterno offensivo della Roma ad uscire dal campo durante Parma Roma di Coppa Italia si è fatto sentire. Infatti l’argentino non ha partecipato alla vittoriosa trasferta di campionato di domenica 29 gennaio in casa del Genoa. La 31enne ala darà forfait con certezza pressoché assoluta anche per la partita dei quarti di finale contro la Juventus. Si gioca mercoledì 22 gennaio. Perotti per infortunio mancherà nella trasferta in casa dei bianconeri. Secondo quanto dichiarato dall’allenatore giallorosso, Paulo Fonseca – che già aveva preannunciato in conferenza stampa prima del Genoa che non avrebbe avuto il proprio calciatore – sembrerebbero comunque esserci residue speranze di poter rivedere il sudamericano nel prossimo fine settimana. E l’appuntamento cui è attesa la Roma non sarà uno qualsiasi. Infatti ci sarà il derby contro la lanciatissima Lazio, domenica 26 gennaio.

LEGGI ANCHE –> Infortunio Ceppitelli | quando rientra il difensore del Cagliari

Infortunio Perotti, la situazione del calciatore

Il trauma subito da Perotti col Parma giovedì 16 potrebbe essere riassorbito. “Vediamo se Diego riuscirà a farcela. Stando così la situazione è il solo che potrebbe riuscire a rientrare”. Ci sono quindi delle possibilità di rivedere l’ex punta esterna di Siviglia e Genoa già fra cinque giorni. Ed almeno per la panchina. Le presenze in campionato del calciatore sono fin qui 11, con 3 gol ed un assist. Poi ci sono 3 apparizioni con una rete ed un passaggio decisivo in Europa League. Ed un match in Coppa Italia, proprio quello contro il Parma, dove Perotti è uscito per via del suo infortunio al 70′. L’inizio di stagione del giocatore aveva visto un forte rallentamento per via di un inconveniente fisico di tipi muscolare assai importante. Perotti è rimasto infatti fuori causa da metà agosto ad ottobre inoltrato, saltando 7 sfide in Serie A e due in Europa League.