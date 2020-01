Situazione Mertens infortunio: la punta belga del Napoli è fuori causa da tre settimane. Ci sono degli interrogativi sulle sue condizioni fisiche. Quando è previsto il ritorno in campo del giocatore.

L’infortunio a Mertens è un qualcosa che sta destando diversi interrogativi nei tifosi del Napoli. L’attaccante belga, 32 anni, è fuori causa dallo scorso 30 dicembre, ufficialmente per un problema fisico agli adduttori. Questo ha portato il calciatore a dover saltare le ultime partite che la sua squadra ha giocato contro Inter, Lazio e Fiorentina in Serie A, e contro il Perugia agli ottavi di finale di Coppa Italia. Al momento appare in dubbio la presenza del calciatore per Napoli-Juventus, in agenda per domenica 26 gennaio. Il giocatore non fa parte nemmeno dell’elenco dei convocati per Napoli-Lazio di Coppa Italia, incontro che mette di fronte gli azzurri ai biancocelesti nei quarti di finale di Coppa Italia. Anche se, secondo alcuni, alle spalle di tutto ci sarebbero altre problematiche e non un infortunio a Mertens per spiegarne la prolungata assenza. Si va dalla ormai nota situazione contrattuale, con l’accordo con il Napoli in scadenza a giugno e con finora presunte poche possibilità di rinnovo.

Infortunio Mertens, la possibile data di rientro

Fino anche a vociferati problemi di spogliatoio con qualche compagno. Mertens, che in stagione ha giocato 16 partite con 4 gol in Serie A e 6 con 5 reti in Champions League, potrebbe presumibilmente ritornare a disposizione del Napoli per la sfida Sampdoria Napoli di lunedì 3 febbraio 2020. Questo qual’ora non dovesse riuscire a presenziare almeno in panchina contro la Juventus. Nei giorni scorsi la punta di Lovanio è andata in Belgio per farsi curare da uno specialista. Il suo ritorno in Italia è datato alla scorsa settimana.

