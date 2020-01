Lecce scatenato: ingaggia Saponara dal Genoa e Acquah dallo Yeni Malatyaspor in Turchia. In uscita Imbula ricercato da vari club.

La posizione di classifica preoccupante del Lecce ha spinto la dirigenza a muoversi sul mercato. I primi due rinforzi arrivano a centrocampo e in Serie A hanno vissuto stagioni altalenanti ma nello scacchiere di mister Liverani potrebbero fare comodo. Il primo è Riccardo Saponara, il fantasista ex Genoa e Sampdoria arriva in prestito secco. Il secondo è Afriyie Acquah che tornerà in Italia dopo la brevissima esperienza in Turchia sempre con la formula del prestito. Il ds Meluso si muove anche in uscita. Imbula potrebbe lasciare la Puglia, su di lui Leganes, Maiorca e Gaziantepspor. Il classe 1992 che ha collezionato solo 3 presenza in questa stagione è di proprietà dello Stoke.

La lotta per la salvezza, il Lecce ci crede

Il cammino fino ad oggi del Lecce non si può considerare negativo. Al momento i ragazzi di Fabio Liverani navigano in posizioni pericolose, ma nonostante ciò per una neopromossa ritrovarsi fuori dalla zona retrocessione anche solo di un punto fa ben sperare la tifoseria. La lotta per riconfermarsi in Serie A per la prossima stagione è ancora lunga e le squadre in fondo alla classifica hanno tutte le possibilità per tirarsi fuori.

Il Lecce di Fabio Liverani ha anche raccolto punti sia con Juventus e Inter, entrambe fermate sul pari al Via del Mare. Ai giallorossi manca però ancora una vittoria in casa, dato da migliorare quanto prima. Matteo Mancosu come ha dichiarato alla Gazzetta Dello Sport ritiene ancora presto parlare di salvezza: “C’è ancora tempo. Altre squadre potrebbero essere risucchiate nella zona pericolo”.

di Fabio Chiappini

