Situazione Infortunio Danilo: il laterale della Juventus esce a fine primo tempo in Coppa Italia contro la Roma, i bianconeri diffondono una nota ufficiale.

Un infortunio a Danilo costringerà la Juventus a dover fare a meno del difensore brasiliano. L’ex Manchester City è incappato in un incidente fisico nel corso della partita di Coppa Italia vinta ai quarti di finale dai bianconeri. Il 3-1 contro la Roma consente alla squadra di Maurizio Sarri di archiviare temporaneamente il torneo per tornare a concentrarsi sul campionato. Domenica 26 gennaio alle ore 20:45 ci sarà l’ostica trasferta al ‘San Paolo’ in casa del Napoli. E nonostante la squadra azzurra stia vivendo la peggiore stagione da dieci anni a questa parte, quella è una partita che fa storia a sé. Danilo per infortunio però non ci sarà. E per l’ex allenatore dei partenopei, Sarri, è una brutta notizia viste anche le assenze certe di Chiellini e Demiral al centro della difesa. E le condizioni non ottimali di De Sciglio ed anche di Alex Sandro. Potrebbe addirittura esserci un adattamento di Matuidi su una delle corsie esterne.

Infortunio Danilo, i tempi di recupero previsti

La Juventus ha fatto sapere in merito alle condizioni dell’ex Porto, Real Madrid e Manchester City: “”Danilo questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Tra 10 giorni circa verranno ripetuti gli esami per definire con precisione i tempi di recupero”. Il giocatore è uscito al 41′ di Juve Roma. Lo stop incontro al quale dovrà andare sembra dover protrarsi per almeno due settimane. Il 28enne sudamericano insomma salterà con certezza Napoli Juve del 26 gennaio e Juve Fiorentina del 2 febbraio alle ore 12:30. Le sue condizioni verranno riesaminate con nuovi esami strumentali che forniranno una stima precisa dei tempi di recupero. Ma sembra possibile che si renderà necessario un ulteriore periodo di riposo. In tal caso il giocatore dovrebbe rientrare in tempo per l’andata degli ottavi di Champions League contro il Lione.

