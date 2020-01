Situazione Infortunio Diawara: il centrocampista guineano ko durante Juve Roma di Coppa Italia. Questi i tempi di recupero previsti per il suo rientro.

Infortunio per Diawara. Il giocatore è stato costretto a lasciare il campo al minuto 76 del secondo tempo in Juve Roma. La partita era valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Ed i giallorossi hanno subito una sconfitta per 3-1 con annessa eliminazione. Per quanto riguarda Diawara, l’ex Bologna e Napoli ha sentito un crack preoccupante al menisco esterno. Il solito punto per cui il guineano era già stato operato per una rottura precedente in passato. Gli esami effettuati al centrocampista avrebbero evidenziato proprio la lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro. Un ko che per Paulo Fonseca e compagni non ci voleva dopo la sventura capitata al compagno di squadra, Nicolò Zaniolo. Senza contare le numerose altre defezioni fisiche per la Roma. Amadou Diawara era diventato imprescindibile nello scacchiere dell’allenatore portoghese. Con molta probabilità il classe 1997 non calcherà i campi per almeno 2 mesi. La rosa giallorossa si fa sempre più a corto di giocatori. Amadou Diawara è l’ ennesimo calciatore che si aggiungerà ad un’infermeria piena zeppa di infortunati. Attualmente sono fuori causa Zappacosta, Pastore, Mkhitaryan, Fazio, Zaniolo e Perotti.

Infortunio Diawara, Petrachi valuterà le occasioni di calciomercato

I tanti indisponibili costringono il ds romanista Gianluca Petrachi a dover monitorare qualche possibilità che offre il mercato di gennaio. La priorità è la cabina di regia. Un nome valido nella lista del direttore sportivo ex Torino è quello del 21enne Villar che attualmente milita nell’Elche. Il talentuoso centrocampista spagnolo è da tempo nel mirino della dirigenza giallorossa ma non sarà una trattativa semplice, visto che il Valencia detiene un diritto di prelazione sul classe 1998. Dopo lo sfumato scambio Spinazzola-Politano inoltre la Roma continua a guardarsi intorno. Restano sempre vive le voci su Suso che piace da tempo ai capitolini. Ma in queste ore i nomi caldi affiancati ai giallorossi sono quelli di Januzaj – attualmente alla Real Sociedad – e Javairo Dilrosun dell’Herta Berlino.

