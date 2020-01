Gaetano Castrovilli infortunio, il centrocampista pugliese esce durante Fiorentina Genoa per un malessere improvviso: “Non capisco più niente”.

Nel corso della partita Fiorentina Genoa conclusasi senza reti, c’è stato un infortunio a Castrovilli decisamente inusuale. Più che di infortunio, si può parlare per il giovane centrocampista viola di un malessere improvviso. Al 64′ il talento viola ha chiesto il cambio, adagiandosi sul manto erboso. All’improvviso Castrovilli avvertiva un forte stato confusionale tale da fargli perdere la percezione di ciò che accadeva intorno. Lo stesso giocatore non ricorda se questa sensazione sia insorta all’improvviso oppure se dopo ad uno scontro di gioco con un avversario. Fatto sta che il 22enne originario di Canosa di Puglia è stato condotto in ospedale, con dei forti giramenti di testa. A tutt’ora sono in corso gli accertamenti sul numero 8 della formazione gigliata. Le telecamere hanno carpito anche un suo labiale: “Non capisco più niente”.

Castrovilli infortunio, i giramenti di testa sembrano qualcosa di momentaneo

Lo staff medico della Fiorentina ha provveduto a prestargli immediato soccorso. Poi subito dopo è avvenuto il trasferimento in ospedale. Difficile per ora parlare di tempi di recupero, dal momento che non si conosce nulla su cosa ha avuto il calciatore. Tutto lascia pensare ad un malessere passeggero. Cosa che dovrebbe rendere il centrocampista disponibile per gli allenamenti di inizio settimana e quindi anche per il prossimo turno di campionato.

