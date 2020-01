Situazione Skriniar infortunio: il difensore centrale slovacco lascia il campo già al 17′ di Inter Cagliari. Improvviso malore accusato in gara, il punto.

L’infortunio a Milan Skriniar nei primi minuti di Inter Cagliari non è niente di grave, in base agli aggiornamenti che giungono direttamente da San Siro. In realtà non si tratta nemmeno di un infortunio. Il difensore nerazzurro ha lasciato il campo già al 17′ del primo tempo, per fare posto a Diego Godin. Da quanto si apprende, lo slovacco ha accusato un malessere divenuto nel breve volgere di qualche istante insostenibile. Il tutto a causa di un improvviso attacco influenzale. Giramenti di testa ed una improvvisa sensazione di indebolimento fisico hanno spinto così Skriniar a chiedere il cambio. Ma su un suo pieno recupero già nel giro di qualche giorno già adesso non sembrano esserci dubbi.

Visualizza questo post su Instagram Forza @inter ⚫️🔵 #coppaitalia #intercagliari #skri37 Un post condiviso da 🇸🇰Milan Škriniar (@milanskriniar) in data: 14 Gen 2020 alle ore 2:54 PST

Skriniar infortunio, per lo slovacco un improvviso attacco influenzale

Dalle immagini estrapolate dalle riprese dell’emittente DAZN, che ha trasmesso la partita Inter Cagliari in diretta ed in esclusiva, i telespettatori hanno potuto vedere Skriniar versare in uno stato di deciso affaticamento in panchina. Il 24enne difensore centrale ex Sampdoria osserverà qualche giorno di riposo e verrà comunque seguito dallo staff medico dell’Inter. Antonio Conte però, come detto, lo dovrebbe ritrovare già prima di metà settimana, per essere così a disposizione per il prossimo impegno della sua squadra.

Visualizza questo post su Instagram ⚫️🔵 Un post condiviso da 🇸🇰Milan Škriniar (@milanskriniar) in data: 7 Dic 2019 alle ore 12:39 PST