Infortunio Castagne, quando rientra il terzino dell’Atalanta. I tempi di recupero del giocatore.

Timothy Castagne ancora alle prese con un infortunio. Il cursore belga è indisponibile dal match tra Inter ed Atalanta della 21^esima giornata di campionato. Da quella sfida il classe 1995 è tormentato da un problema al ginocchio. L’intervento subito ad agosto al menisco, ha lasciato strascichi nel giocatore che subisce ancora alcuni acciacchi. L’esterno nerazzurro continua a svolgere un lavoro differenziato nonostante da diverse settimane si provi a reintegrarlo in gruppo. I bergamaschi sperano di recuperare l’ex Genk il prima possibile, viste le tante competizioni e il bisogno di avere in rosa più ricambi possibili.

Infortunio Castange, i tempi di recupero

Nella dominata vittoria di Torino per 0-7 il 24enne non era presente. Mister Giampiero Gasperini aveva anticipato la mancata convocazione del ragazzo: “Castagne ancora non si è allenato. E’ una gran perdita per noi”. Al momento il reintegro nei convocati nella partita di domenica contro il Genoa sembra lontano. Il giocatore verrà reinserito in rosa quando sarà recuperato al massimo delle condizioni. Gli acciacchi risentiti per l’operazione subita in estate non sono da sottovalutare, e il rischio di una ricaduta per un prematuro reinserimento in squadra potrebbe portare ad un nuovo problema fisico. Mister Gasperini ci va cauto, e convocherà nuovamente l’esterno belga quando sarà a pieno regime.

di Fabio Chiappini