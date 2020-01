Situazione Infortunio Kulusevski, il centrocampista del Parma ha subito un contrattempo di natura muscolare, il punto sulle condizioni fisiche del centrocampista svedese.

Brutta tegola per il Parma. Il classe 2000 Dejan Kulusevski ha subito un infortunio. Il contrattempo è emerso dopo la sfida fra i crociati e l’Udinese, finita con il risultato di 2-0 per la compagine ducale. Tra l’altro una delle reti è stata messa a segno dallo stesso svedese. Kulusevski, nella giornata di oggi, ha subito una lesione di I grado del muscolo ileopsoas sinistro. La società emiliana lo ha comunicato con una nota ufficiale. I tempi di recupero non sono ancora chiari ma sicuramente con il passare delle ore la situazione sarà molto più limpida. Un infortunio che non ci voleva per Roberto D’aversa che punta molto sull’ex Atalanta, diventato un giocatore chiave nel suo scacchiere. Il Parma ha fretta di recuperare gli infortunati e il futuro sposo juventino è essenziale per poter raggiungere il sogno chiamato Europa.

LEGGI ANCHE –> Infortunio Pjanic | quando rientra | tempi di recupero

Infortunio Kulusevski, altra brutta notizia: tanti indisponibili in casa Parma

Tanti giocatori in infermeria e la squadra trema, oltre a Kulusevski. Il portiere ex Napoli, Luigi Sepe, sempre durante la gara contro i friulani ha riportato un dolore inserzionale adduttorio alla coscia sinistra. L’attaccante ex Chievo, Roberto Inglese, dopo l’operazione subita a causa dell’infortunio contro la Juventus, starà fuori dai campi probabilmente sino a marzo. Per quanto riguarda Gervinho e Karamoh, come segnalato dal comunicato ufficiale diramato dalla società emiliana, i due stanno svolgendo un lavoro differenziato. Al momento i tempi di recupero di entrambi i calciatori africani sono ancora da valutare, Certamente però entrambi rischiano di saltare l’importante partita di sabato prossimo contro una pretendente al sesto posto, ovvero il Cagliari di Rolando Maran.

LEGGI ANCHE –> Infortunio Castagne | quando rientra | tempi di recupero