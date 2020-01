Situazione infortunio Cristian Zapata. Il colombiano non è in condizioni ottimali, molto probabilmente salterà la trasferta a Bergamo contro l’Atalanta.

Cristian Zapata, dopo essere rientrato da un brutto infortunio nel match di Coppa Italia contro il Torino, ha subito un nuovo problema fisico proprio contro i granata. Il classe 1986 è stato costretto a lasciare il campo al minuto 53 del secondo tempo per un fastidio, probabilmente sempre ai flessori. Il difensore ex Milan e Udinese ha saltato gli ultimi 3 match e salterà sicuramente anche la sfida di domenica prossima. Le condizioni del colombiano non sono gravi, ma neanche ottimali, e al momento non si ha una data precisa di rientro per il calciatore. Intanto mister Stefano Nicola spera di recuperare Lukas Lerager fuori dai campi dallo scorso Novembre. Anche per l’ex Bordeaux il ritorno è ormai imminente, ma potrebbe non essere con l’Atalanta. Intanto il lungimirante infortunato Kouamè approderà a Firenze con la maglia della Fiorentina.

Infortunio Cristian Zapata, il Genoa prende Masiello. E c’è Iturbe

I rossoblù dopo gli acquisti di Mattia Perin, Iago Falque e Andrea Masiello compiono un altro colpo. In Italia tutti lo conoscono per essersi contraddistinto con le maglie di Verona, Roma e Torino: Juan Manuel Iturbe è pronto per tornare in Serie A. Domani l’argentino arriverà in Italia e venerdì mattina sosterrà le visite mediche. Enrico Preziosi ha voluto regalare a 3 giorni dalla chiusura di mercato un esterno offensivo a mister Stefano Nicola. I liguri hanno trovato un accordo con la attuale squadra del 26enne, il Pumas. Il calciatore si trasferirà in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo dopo il raggiungimento di un determinato raggiungimento di presenze.

di Fabio Chiappini

