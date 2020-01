Gervinho Al Sadd, l’ivoriano ha un accordo. Lo ha confermato il direttore sportivo Daniele Faggiano, ribadendo la voglia del classe 1987 di essere ceduto.

Affare Gervinho Al Sadd vicino alla fumata bianca. “Il giocatore ha delle richieste e vuole cambiare squadra”. Queste le parole del direttore sportivo crociato, Daniele Faggiano, che allontanano sempre di più l’attaccante gialloblu da Parma. L’ivoriano ex Arsenal e Roma, dopo un anno e mezzo dal suo ritorno in Serie A, sembra quindi destinato a sbarcare nuovamente in Asia ma questa volta in Qatar. Il calciatore appare più che mai deciso a

tornare nel continente che lo ospitò quando militava nel Hebei Huaxia Xingfu Z.J in Cina, e ha già raggiunto un accordo con la dirigenza della squadra militante nella massima serie del Qatar. In caso di fumata bianca, Gervinho all’Al Sadd troverà come allenatore una vecchia conoscenza del Barcellona, ovvero Xavi. Al momento non si hanno ancora conferme riguardo il trasferimento, visto che la società emiliana deve ancora trovare un accordo con la dirigenza qatariota. Sicuramente nel portafoglio del 32enne esterno offensivo entreranno molti milioni a stagione.

Gevinho Al Sadd, come cambia il calciomercato del Parma

La cessione di un calciatore fondamentale come Gervinho avrà delle ripercussioni nello scacchiere di Roberto D’Aversa, che ritiene l’attaccante un elemento chiave nei suoi schemi. Per colmare questa possibile grossa lacuna, il direttore sportivo del Parma ha definito l’arrivo di Gianluca Caprari dalla Sampdoria. Nelle prossime ore l’ala romana classe 1993 è attesa in Emilia per la firma. Oltre a Gervinho, il Parma poi dovrà fare a meno di un altro uomo importante del proprio reparto offensivo. Stiamo parlando di

Roberto Inglese, il quale sarà indisponibile per diversi mesi a causa di un grave infortunio.

di Fabio Chiappini