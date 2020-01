Altro colpo in casa Genoa. Soumaoro, difensore centrale classe 1992, vestirà la maglia rossoblu.

Dopo l’arrivo di Andrea Masiello, il Genoa effettua un nuovo acquisto in difesa. Si tratta del 27enne maliano Adama Soumaoro, ormai ex Lille. Nella giornata del 29 gennaio è stato trovato un accordo fra i due club per il trasferimento in Liguria del possente difensore. Il centrale arriva in prestito secco fino a fine stagione. Se il Genoa vorrà

trattenere Soumaoro dovrà poi versare nelle casse dei francesi 10 milioni di euro. Il neo acquisto ha svolto con successo le visite mediche al Baluardo di Genova. Una sessione di mercato quella ormai conclusa che per la società presieduta da Enrico Preziosi è stata piena di acquisti e di ritorni. Con l’ingaggio del classe 1992 sono 6 i colpo effettuati dal direttore sportivo Francesco Marroccu. Un mercato caldo per il Grifone, nonostante le fredde temperature invernali. Ma la dirigenza del Genoa lavora anche in uscita, per reperire liquidità importanti. Christian Kouame ad esempio è ufficialmente un calciatore della Fiorentina. Ma nelle ultime ore sono insistenti le voci che circondano il capitano Domenico Criscito, sempre corteggiato dalla stessa viola, che sembra apprezzare molto i componenti della squadra di mister Stefano Nicola. Difficilmente comunque il capitano rossoblu si muoverà in Toscana.

Soumaoro Genoa, chi è il nuovo acquisto rossoblu: caratteristiche tecniche

Adama Soumaoro, ex capitano del Lille, è un calciatore dotato di grande fisicità e velocità. Nel corso della sua carriera ha dimostrato di sapere essere un buon marcatore, abile anche nello sventare i duelli uno contro uno. Il suo piede preferito è il destro, ma sa giocare anche a sinistra. Nelle varie stagioni trascorse tra ai professionisti il noeogenoano si è mosso in tutto il reparto difensivo, sia come terzino che come centrale. La stagione attuale non è felice. Al momento sono solo 6 presenze (con una rete) per il

maliano con passaporto francese. Ma resta il fatto che ha sempre dimostrato di essere un difensore di assoluta affidabilità.

Il suo rapporto con i social

Il ragazzo non è molto attivo sui social, dove le foto che posta ritraggono momenti di svago e in campo con la ormai sua ex squadra. Su Instagram vanta 17mila follower e solo 85 profili seguiti. L’ultima foto pubblicata è un omaggio al leggendario campione di basket scomparso il 26 gennaio 2020, Kobe Bryant.

