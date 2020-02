Il calciomercato Juve è fatto anche di cessioni: i bianconeri dovrebbero ricevere una offerta per Cristian Romero dalla Germania. Attualmente è in prestito al Genoa.

Il Genoa ha ricevuto un’offerta per Cristian Romero, difensore classe 1998, di proprietà della Juventus. La proposta dei tedeschi sembra importante, e il direttore sportivo Fabio Paratici insieme al ds rossoblù Giovanni Marroccu valuteranno l’offerta in queste ore. Il difensore è stato acquistato proprio dalla Juve nel calciomercato estivo per 26 milioni di euro più bonus, fino a 5,3 milioni di euro, lasciandolo per un ulteriore anno in prestito alla squadra ligure. La dirigenza bianconera visto il grande sforzo economico per il giovane argentino, accetterà l’offerta del Leverkusen solo in caso di plusvalenza.

Calciomercato Juve: Emre Can al Dortmund e Pjaca all’Anderlecht

Intanto la Vecchia Signora ufficializza le cessioni di Emre Can e Marco Pjaca. I due calciatori erano la priorità in questa sessione di mercato invernale. Il classe 94 tedesco, vestirà la casacca del Borussia Dortmund dopo una stagione e mezzo con la Juventus. Con i gialloneri il centrocampista finito ai margini nelle gerarchie di mister Maurizio Sarri avrà un posto da titolare, e potrà giocare nella tanto voluta Champions League dopo l’esclusione dalla lista europea subita ad inizio stagione a Torino. Il direttore sportivo Fabio Paratici compie una plusvalenza con il centrocampista: l’ex Liverpool si trasferirà a Dortmund in prestito oneroso (1 o 2 milioni), ma il riscatto (fissato in 25 o 26 milioni) che diventerà d’obbligo a fine stagione. Il nazionale tedesco è atteso nella giornata di oggi in Germania. Marco Pjaca giocherà in Belgio in prestito rinnovabile la prossima stagione come capitato con i prestiti allo Schalke e alla Fiorentina. L’esterno offensivo che in carriera ha subito molteplici e sfortunati infortuni ha voglia di riscatto, e cercherà con la maglia dell’Anderlecht di esplodere definitivamente.