Per Faouzi Ghoulam il rientro dall’infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi da oltre 3 mesi è diventata una chimera. Cos’ha il terzino del Napoli.

Infortunio dopo infortunio Faouzi Ghoulam del Napoli continua ad essere indisponibile, con il suo rientro sempre posticipato. Il calciatore non ha praticamente quasi mai giocato in questa stagione. Ad oggi l’azzurro è alle prese con degli inconvenienti fisici di natura muscolare. Dopo avere fatto parte dell’elenco dei convocati ad inizio campionato, con anche due partite giocate per intero a settembre, l’algerino è finito in quella che sembra una spirale senza uscita. Sono oltre 12 le partite saltate in campionato, con altre 3 mancate in Champions League più altre due in Coppa Italia per lui. E tutto questo fa seguito agli ultimi due anni nei quali il laterale del Napoli ha vissuto ulteriori problemi senza fine, a causa di gravi incidenti alle ginocchia.

Infortunio Ghoulam, l’ipotesi per il suo rientro

Attualmente l’infortunio con cui Ghoulam è alle prese coinciderebbe con un risentimento muscolare al retto femorale. I bollettini medici riferiscono che è in dubbio per Sampdoria Napoli di lunedì 3 febbraio, posticipo della 22/a giornata di campionato. Alla sfortuna si è aggiunta altra sfortuna per il fluidificante mancino, che in un allenamento di inizio gennaio si era fatto male a seguito di uno scontro fortuito con un compagno. Adesso Ghoulam starebbe svolgendo delle terapie per cercare di ritrovare uno stato fisico in grado di potergli fare riprendere gli allenamenti a pieno regime con il gruppo. Da quando sulla panchina del Napoli è arrivato Rino Gattuso al posto di Carlo Ancelotti, il calciatore non ha mai avuto modo di poter giocare. sembra che possa esserci la possibilità di rivedere il giocatore in campo per la metà di febbraio

Il calvario è iniziato a fine 2017

I problemi per lui sorsero il 2 novembre 2017. In quella occasione Manchester si ruppe i legamenti del ginocchio destro. A quell’incidente fece seguito un intero anno di stop. Questo anche a causa della rottura della rotula. Fatto sta che da allora l’andamento dell’algerino è sempre stato a singhiozzo, con sole 21 partite fra tutte le competizioni giocate dal Napoli nell’annata 2018/2019.

