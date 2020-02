Alexis Saelemaekers Milan, i rossoneri prendono il centrocampista classe ’99 alla fine del calciomercato invernale. Le caratteristiche.

Ha 21 anni ancora da compiere e tanta voglia di far innamorare i tifosi del Milan, Alexis Saelemaekers. Il centrocampista belga si aggiungerà ad un reparto che nella stagione attuale ha fornito prestazioni altalenanti. Un acquisto di estrema importanza per il presente ma soprattutto per il futuro. L’esterno ex Anderlecht colmerà la lacuna lasciata da Suso ceduto al Siviglia. Il giocatore arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventerà d’obbligo con il raggiungimento di alcuni obiettivi, fissato ad una cifra complessiva vicina agli 8 milioni di euro. Un giovane che avrà delle difficoltà nell’inserirsi in un campionato tattico come quello della Serie A, ma la società rossonera crede crede molto nel ragazzo e puntellerà il proprio gioiellino.

LEGGI ANCHE –> Il Milan riscopre gli esterni … bassi: la svolta laterale di Pioli

Chi è Alexis Saelemaekers del Milan: caratteristiche tecniche e numeri in carriera

Un futuro tutto da giocare quello del belga, in una società prestigiosa come quella milanista. Dovrà essere uno di quei calciatori che riporterà in alto il Milan in futuro, visti gli ultimi anni di buio che tartassano il popolo rossonero. Saelemaekers nasce a Berchem-Sainte-Agathe il 27 giugno del 1999. Nel reparto di centrocampo ha svariato per vari ruoli, sia come mezzala che come esterno offensivo. In un periodo della sua carriera è stato impiegato anche da trequartista e terzino. Un giocatore dotato di ottima tecnica e di un piede destro importante. Si dimostra per l’appunto di essere un calciatore di grande duttilità ma che ha ancora molto da imparare i trucchi del mestiere. Les Mauve et Blanc hanno cresciuto il 20enne dalle giovanili sino alla prima squadra. Con la casacca bianco-malva ha fatto la cosi detta “gavetta” compiendo tutta la trafila. Con la prima squadra ha esordito nel 2018 giovanissimo, in un match perso per 1-0 contro il Sint-Truiden.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Milan | obiettivo Scamacca per giugno

I social: come interagisce il neorossonero

L’8 giugno dello stesso anno prolunga il contratto con l’Anderlecht, che vede nel ragazzo un futuro campione. In questa stagione il ragazzo ha collezionato complessivamente 16 presenze, 2 reti e 2 assist, con un totale di 40 presenze dal 2018 ad oggi. Numeri importanti vista la sua giovane età. Con la nazionale belga ha militato in under 20 e in under 21 dove tutt’ora gioca. Insieme all’Under 21 ha partecipato al campionato europeo del 2019, giocatosi in Italia. E Saelemaekers è molto attivo su Instagram, dove nella giornata di ieri ha postato una foto durante la firma a casa Milan. Le prime parole del ragazzo tramite social, sono dedicate alle persone a lui vicine, familiari in particolare e alla sua ex squadra di appartenenza, ribadendo la sua felicità di approdare a Milano. Nel suo profilo dove detiene 52,6 mila follower e 297 seguiti sono presenti momenti di campo e momenti di vita privata. Nelle ultime ore sono sempre più in crescita le fanpage dedicate al centrocampista. Molti tifosi stanno accogliendo il belga con vari messaggi di amore sotto il suo ultimo post.

di Fabio Chiappini