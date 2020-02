Situazione Infortunio Handanovic: il portiere sloveno salta Udinese Inter a causa di un incidente fisico dell’ultimo minuto. La situazione in vista derby.

Samir Handanovic infortunio: ormai è certo, l’esperto portiere sloveno non sarà della partita nel posticipo della 22/a giornata per Udinese-Inter. L’estremo difensore è un ex di turno ma non scenderà in campo al ‘Friuli’, dove dal 2007 al 2012 ha indossato la maglia bianconera riuscendo a distinguersi come uno dei migliori portieri in assoluto in Serie A. Il calciatore ha subito un inconveniente ad un dito, ed i margini per un recupero sono troppo stretti. Antonio Conte non lo rischierà, di conseguenza Handanovic per via del suo infortunio si accomoderà in tribuna. A prendere il suo posto sarà Daniele Padelli, mentre in panchina mancherà il consueto terzo portiere, Tommaso Berni. Conte ha aggregato perciò all’Inter il giovane Filip Stankovic, 18 anni, figlio di Dejan.

Infortunio Handanovic, il calciatore appare in dubbio anche per il Milan

Proprio l’ex centrocampista che a lungo ha militato con l’Inter e che ha fatto parte anche dell’Udinese nel 2014/2015, avendo ricoperto ai tempi la carica di vice di Andrea Stramaccioni. Da quanto risulta, addirittura un recupero al 100% di Handanovic non sarebbe scontato neanche per il derby contro il Milan, in agenda per domenica 9 febbraio. Lo staff medico nerazzurro farà tutto il possibile per riavere ‘Handa’ in campo.

