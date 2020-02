Situazione Verdi infortunio: nel corso della metà del primo tempo di Lecce Torino, il giocatore si accascia al suolo sofferente.

In Lecce-Torino tanta sfortuna per Simone Verdi vittima di un infortunio. L’attaccante granata è dovuto uscire al 23′ del primo tempo della partita che gli uomini di Walter Mazzarri hanno sostenuto sul campo dei salentini. L’ex calciatore di Bologna e Napoli ha accusato nello specifico un problema di natura muscolare. Un fattore questo che già altre volte lo ha limitato in carriera. Verdi ha lasciato il posto al giovane attaccante Millico dopo essersi accasciato a terra in area di rigore. Il giocatore è sembrato sofferente per un problema al flessore della coscia sinistra, che occorre adesso verificare con dei controlli da svolgere già ad inizio settimana. Gli esami strumentali verranno svolti presumibilmente tra lunedì 3 e martedì 4 febbraio da parte dello staff medico del Torino.

Visualizza questo post su Instagram 🐂⏳ #SFT Un post condiviso da Torino Football Club (@torinofc1906) in data: 25 Gen 2020 alle ore 11:05 PST

Verdi infortunio, ad inizio settimana gli esami strumentali per capire l’entità

Parlando di incidenti fisici di tipo muscolare, occorre fare una distinzione tra quelli di primo e di secondo grado. Si può andare da una semplice contrattura ad uno strappo. E quindi da un infortunio di primo grado, più leggero e recuperabile nel giro di un paio di settimane, a quello di secondo grado. In quest’ultimo caso i tempo di recupero si allungherebbero anche di non poco. E per un ritorno all’attività sportiva, Verdi dovrebbe attende in questa eventuale malaugurata situazione almeno un mese.

