Negli ultimi tempi, la prolificità degli attaccanti di Serie A è stata particolarmente straordinaria. I parecchi gol messi a segno nelle ultime giornate stanno rendendo questo campionato affascinante. Oggi scopriremo quali sono le squadre che hanno segnato maggiormente nella storia della Serie A in una stagione.

Nell’ultima giornata valida per la 22^ giornata di campionato, è andata in atto una vera e propria “fiera del gol”. Un esempio su tutti è la dominata vittoria della Lazio contro la Spal per 5-1, dove Ciro Immobile segnando 2 reti supera un certo Gonzalo Higuain, diventando il miglior marcatore della Serie A dell’ultimo decennio con 124 gol. Oppure il sorprendente 4-0 del Lecce rifilato al Torino, che ha condannato mister Walter Mazzarri a lasciare la panchina granata. Ed infine la vittoria della Juventus contro la Fiorentina per 3-0 dove segnaliamo in particolar modo la 50° rete in bianconero di un “marziano” che taglia un nuovo record, stiamo parlando di Cristiano Ronaldo. Numeri che mostrano quanto sia cambiato il campionato rispetto agli anni passati. Il calcio italiano è sempre stato conosciuto come un calcio difensivista, dove la priorità a difendere prevaleva rispetto all’attaccare. Ma il trend è cambiato, la Serie A sembra avvicinarsi ad uno stile di gioco pari a quello dei campionati inglesi o spagnoli. Dove si dà un’importanza maggiore alla fase offensiva.

Una filosofia che fino ad oggi ha premiato campionati come Premier League o La Liga visti i palcoscenici europei, sempre dominati dalle squadre provenienti da questi campionati. Basti pensare alle ultime due finali di Champions League: edizione 2018/2019 Liverpool-Tottenham 2:0, edizione 2017/2018 Real Madrid-Liverpool 3:1. Dati da non sottovalutare, che sembrano aver dato una scossa agli allenatori italiani che adottano uno stile di gioco innovativo, e più competitivo anche in campo europeo.

Le 4 squadre con più reti siglate in Serie A. Atalanta

La favolosa Atalanta di mister Gian Piero Gasperini si posiziona in testa in questa speciale classifica. Nella stagione attuale la Dea sta facendo innamorare tutti. Dagli appassionati, ad allenatori come Pep Guardiola che spese parole al miele verso gli orobici. Il gioco espresso da parte dei nerazzurri è un vero e proprio sollievo per gli occhi di uno spettatore. Da molti campionati a questa parte il club bergamasco è diventato una vera certezza di questa Serie A, tanto da considerarsi una “big”. Al momento l’Atalanta gode di 39 punti alle spalle della Lazio che sta compiendo una stagione memorabile. In piena corsa alla Champions, è riuscita a qualificarsi agli ottavi di finale sorprendendo tutta Europa. Gode di 59 reti segnati al momento, e nessun attacco sta facendo meglio di loro. Una tecnica e una prolificità impressionante quella degli atalantini, che tramite al possesso e a giocate di estrema spettacolarità, ogni domenica regalano prestazioni memorabili ai propri tifosi.

2.Lazio, 52 gol

I biancocelesti non sono di certo da meno. Con 52 reti occupano il terzo posto con una partita in meno ancora da giocare, che in caso di vittoria supererebbe l’Inter attualmente al secondo posto. L’attacco di Simone Inzaghi gode di un realizzatore che sta sorprendendo tutti, ci riferiamo a Ciro Immobile. L’attaccante classe 90 di Torre Annunziata, ha aggiunto alle tante realizzazioni della Lazio, ben 25 gol al momento, e siamo solo al mese di febbraio. Un vero e proprio trascinatore per i compagni, che grazie alla loro grande applicazione, servono a suon di assist il proprio punto di diamante perfettamente. Un meccanismo che fino ad oggi si è rivelato perfetto, e che mette i biancocelesti tra le pretendenti allo scudetto. Una fase offensiva che ha “schiacciato” anche la Juventus di mister Maurizio Sarri, che su due scontri (uno in campionato e uno in finale di Supercoppa Italiana) è stato sconfitto, subendo in 2 match ben 6 reti.

3.Inter, 44 gol

Mister Antonio Conte ha svoltato l’Inter, trasformandola oltre che ad un’ottima macchina da gol ma anche ad un gran fortino difensivo. I 44 gol sono segno di un attacco importante, che in questa stagione è stato rinforzato da Romelu Lukaku, il vero punto di forza della squadra. Il belga in coppia con Lautaro Martinez forma la coppia più forte della Serie A. Gli inserimenti dei centrocampisti e il fraseggio dei due centravanti, sta portando parecchi gol alla squadra nerazzurra. Un gioco che richiede un grande dispendio di forze fisiche quello dell’allenatore pugliese, ma che in carriera ha dato frutti importanti sia nelle vittorie che nelle realizzazioni offensive. Un Inter che non si ferma, e che darà battaglia fino all’ultimo a Juventus e Lazio

4.Juventus, 43 go

Nonostante il primo posto e nonostante i bianconeri abbiano un attacco stellare si posizionano al 4° posto. L’attuale secondo cannoniere della Serie A con 19 gol ovvero Cristiano Ronaldo, non è riuscito a rendere l’attacco incontenibile, come quello che ci si aspetterebbe. Un attacco che in alcune partite mostra giocate di un livello fuori dalla norma. Basti pensare che in quel reparto la Juventus può permettersi di lasciare in panchina uno come Paulo Dybala o come Gonzalo Higuain per esempio. Momentaneamente nonostante siano un buon numero i 43 gol segnati non convincono i tifosi, visti i trascorsi di mister Maurizio Sarri che nelle sue squadre ha sempre realizzato molteplici gol. Stiamo parlando di un club che tuttavia non sia la squadra che ha segnato di più e che non abbia mostrato ancora grandi doti difensive, si trova al primo posto. Questo fa pensare al potenziale che ha ancora da dimostrare la Vecchia Signora, una volta trovata la quadra.

Record di gol in Serie A in una stagione

Juventus, 75 gol, campionato a 16 squadre.

La Juventus che è il maggior club ad aver vinto più campionati in Serie A, ed è il club che detiene il maggior numero di gol in una stagione, quando ancora il campionato era formato da 16 squadre. Nel campionato 1942-43 la Vecchia Signora realizza 75 gol. Un numero veramente impressionante se pensiamo che in quella stagione lo scacchiere bianconero si posiziona al terzo posto. Una capacità di arrivare alla porta avversaria impressionante, ma che non rappresentava una squadra incontenibile in quel campionato. Ricordiamo di quella Juventus in particolare Carlo Parola, l’uomo della famosa rovesciata che viene utilizzata come simbolo ancora oggi delle figurine “Calciatori Panini”.

Fiorentina, 95 gol, campionato a 18 squadre.

Nella stagione 1958-59 nel campionato formato da 18 squadre, dilagano i viola con 95 reti. Quella squadra nonostante la grande prolificità del proprio attacco chiude al secondo posto il proprio campionato. Una situazione simile alla Juventus del 1942-43. Un attacco, quello della Fiorentina, composto da una delle coppie più importanti della storia della Serie A: Kurt Hamrin e Montouri. I due accompagnarono i viola al secondo posto e ad una miriade di realizzazioni, diventando i trascinatori di quella Fiorentina.

Milan, 118 gol, campionato a 20 squadre

Come gli altri due storici club, questo Milan nonostante l’attacco da sogno non vince il campionato nella stagione 1949-50. Un dato che dimostra quanto nel calcio soprattutto in quello italiano, la difesa sia stata molto più determinante che l’attacco ai fini della vittoria di un trofeo. Quella squadra chiude al secondo posto con ben 118 gol messi a segno. Un tridente composto da Gren, Nordahl e Liedholm, un attacco che fece innamorare il popolo rossonero a suon di gol. Nelle stagioni successive il famoso trio soprannominato Gre-No-Li regalarono successi al Diavolo, rimanendo nella storia rossonera.

di Fabio Chiappini