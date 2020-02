Sebastian Prodl Udinese, colpo a sorpresa dei friulani che ingaggiano a parametro zero l’esperto difensore austriaco.

Prodl Udinese, tutto fatto. Il calciatore, nazionale austriaco, da qualche giorno si è svincolato dai ‘cugini’ del Watford. Al pari dei bianconeri, anche gli Hornets appartengono infatti alla famiglia Pozzo. Sebastian Prodl è principalmente un difensore centrale, destro di piede. Sa giocare però in tutti i ruoli della retroguardia. Quindi come marcatore in una difesa sia a 3 che a 4 ed anche come terzino con compiti prettamente di contenimento, indifferentemente a destra o a sinistra. Il calciatore vanta oltre 60 presenze con la nazionale maggiore dell’Austria e 4 gol dal 2007 in poi. Nel suo curriculum ci sono due partecipazioni agli Europei, nelle edizioni del 2008 e del 2016. Si tratta di un difensore molto arcigno, che fa della fisicità la dote sulla quale puntare di più. Il calciatore è dotato infatti di una stazza imponente, dall’alto del suo metro e 94 cm di altezza per 90 chili di peso. Cresce principalmente nelle giovanili dello Sturm Graz, con cui passa poi prima alla squadra B nel 2005/2006 e poi nella formazione maggiore l’anno successivo.

Prodl Udinese, esperienza e fisicità a disposizione di Luca Gotti

Dopo due campionati molto buoni, Prodl inizia una lunga avventura in Germania, al Werder Brema. Racimola 149 presenze e 10 reti in Bundesliga. Nel 2015 ecco il passaggio al Watford, con cui però nel 2019/2020 gioca appena 57′. Ora lo svincolo, giunto in maniera ‘strategica’ per evitare lungaggini burocratiche. E per eludere anche la chiusura del calciomercato invernale, terminato ufficialmente lo scorso 31 gennaio. Ma per tesserare i giocatori svincolati c’è ancora l’intero mese di febbraio a disposizione per i club. E l’Udinese ha voluto cogliere l’occasione di portare nella propria rosa l’esperto 32enne, con Luca Gotti che può disporre di un elemento in grado di offrire numerose garanzie. Prodl ha all’attivo anche 10 apparizioni di Champions League, tutte col Werder.

