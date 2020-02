Situazione Infortunio Cornelius, il danese del Parma finisce ko. La società emiliana rende note le condizioni fisiche del calciatore.

Infortunio per Andreas Cornelius. L’attaccante del Parma ha rimediato un contrattempo di natura muscolare. La società ducale ha reso noto che il 26enne centravanti danese ha rimediato una lesione di I grado al muscolo piriforme, come evidenziato da alcuni accertamenti diagnostici. La punta, in Emilia per via del prestito in corso d’essere dall’Atalanta, ha cominciato le terapie del caso. Con lui sono out i lungodegenti Inglese, Sepe e Adorante. L’infortunio a Cornelius quasi certamente impedirà a mister Roberto D’Aversa di avere il calciatore a disposizione per la partita casalinga che il Parma sosterrà contro la Lazio domenica 9 febbraio alle ore 18:00 al ‘Tardini’. Possibile un suo rientro per il turno successivo del 16 febbraio, con i ducali che faranno visita al Sassuolo nel derby. Il Parma potrebbe recuperare anche Dejan Kulusevski per allora, mentre al momento resta fuori rosa Gervinho.

LEGGI ANCHE –> Infortunio Kulusevski | quando rientra | tempi di recupero

Infortunio Cornelius, Parma senza attaccanti per la Lazio

L’ivoriano ha fatto capire di volere essere ceduto ma il suo trasferimento in Qatar è saltato per via delle firme sui contratti giunte fuori tempo massimo. Per quanto riguarda la partita contro la Lazio, D’Aversa deve reinventare del tutto il reparto offensivo. Possibile che vengano schierati insieme i vari Caprari, Kucka e Kurtic, per un tridente leggero. Di seguito il comunicato del Parma. “Yann Karamoh ha lavorato con i compagni. Gaston Brugman, Riccardo Gagliolo e Vincent Laurini hanno svolto un programma di lavoro differenziato. Dejan Kulusevski e Matteo Scozzarella hanno svolto un programma di lavoro differenziato e terapie. Andreas Cornelius è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di I grado al muscolo piriforme: il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. Terapie per Andrea Adorante, Roberto Inglese e Luigi Sepe. Assente, in permesso, Bruno Alves”.

LEGGI ANCHE –> Infortunio Sepe | quando rientra | tempi di recupero