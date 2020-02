infortunio baselli

Daniele Baselli ancora out per problemi muscolari. A rischio la sua presenza nel match di sabato contro la Sampdoria.

Daniele Baselli è tormentato dagli infortuni. Il classe 92 sta svolgendo un programma personalizzato di allenamento insieme ad altri acciaccati (Simone Verdi, Cristian Ansaldi, Simone Zaza). La sua presenza contro la Sampdoria è a rischio, ma nei prossimi giorni ne sapremo di più. Una stagione difficile per il centrocampista, che dopo uno stop durato 6 partite era riuscito a tornare in gruppo nella trasferta persa con il Sassuolo. Ma ecco un’altra ricaduta, prima del match perso contro l’Atalanta per 0-7, dove sarebbe dovuto rientrare fra i titolari della partita. Oggi il rientro di Baselli è ancora da monitorare. Il nuovo mister Moreno Longo spera di riavere il bresciano il prima possibile, insieme agli altri infortunati visto che i granata non sono in grande forma.

Moreno Longo alla guida del Toro

La partita persa per 4-0 contro il Lecce è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il rapporto tra i calciatori e l’ex allenatore Walter Mazzarri era arrivato ai minimi termini. I giocatori non rispondevano più alle indicazioni del mister toscano e dopo la figuraccia rimediata in casa contro l’Atalanta l’addio sembrava sempre più vicino. Il presidente Urbano Cairo ha optato per un granata doc alla guida del Toro, Moreno Longo. L’ex Frosinone avrà il compito di riportare i granata in alto. Lotterà per raggiungere il sogno Europa che dista 5 punti. Prenderà in mano una squadra sfiduciata, a cui non mancano le qualità. La partita contro la Samp potrebbe già essere un bel test per l’allenatore piemontese, che guiderà nuovamente la squadra della sua città dopo l’esperienza nei settori giovanili, fino a fine stagione.

Di Fabio Chiappini