Infortunio Mancosu. Il calciatore non è in condizioni ottimali e si spera di recuperarlo per la trasferta di Napoli

Calciatore chiave nelle gerarchie di Fabio Liverani, Marco Mancosu non è sceso in campo nella sfida Lecce-Torino. Neanche un minuto per lui nonostante la presenza in panchina, una scelta dovuta a causa di un fastidio subito nella settimana di allenamento che ha preceduto la sfida. Fabio Liverani ha deciso così di non schierare il proprio pupillo. La sua presenza fra i convocati era a rischio, ma il problema del capitano non sembra particolarmente grave.

L’obiettivo dello staff medico del Lecce è di recuperare a pieno regime il classe 1988 nel match di domenica prossima 9 febbraio contro il Napoli. Vista la grande prestazione contro il Toro, non sarà facile lasciare fuori uno fra Majer e Baràk in mezzo al campo. Una delle possibilità è che Riccardo Saponara possa lasciare spazio al numero 8, ma sembra difficile che l’allenatore romano possa privarsi del fantasista ex Sampdoria dopo l’ottima vittoria contro il Torino, la prima in casa.

Infortunio Mancosu, il Lecce tenta il colpo a Napoli

Napoli-Lecce è una sfida importante per entrambi le compagini. Le due squadre sono alla ricerca di continuità e arrivano entrambe da vittorie fondamentali per la stagione. I giallorossi puntano ad uscire dalla zona calda di classifica e contro le big hanno sempre dato del filo da torcere. Basti pensare ai pareggi contro Inter e Juventus. Gli azzurri di Rino Gattuso sono in netta crescita. Sono tre le vittorie consecutive per i partenopei che con i nuovi acquisti (Demme e Lobotka) sembrano aver trovato la quadra. Il Napoli deve assolutamente conquistare una vittoria al San Paolo per alimentare i sogni europei riaccesi dopo la trasferta di Genova.

di Fabio Chiappini