Grossa polemica Messi Abidal al Barça. La bufera nasce dall’esonero di Ernesto Valverde. Il presidente Josep Maria Bartomeu convoca un vertice anti crisi.

Una frattura profonda con tanto di polemica Messi Abidal quella fra l’attuale direttore sportivo blaugrana e la “Pulga”. La situazione attuale ha allarmato il presidente Bartomeu, poiché ha organizzato una riunione fra le parti, in maniera tale da rasserenare gli animi. La telenovela è cominciata dopo una dichiarazione di Abidal ai microfoni di “Sport”: “Molti giocatori non erano soddisfatti e non lavoravano un granché” queste le sue parole nei confronti dell’ex allenatore blaugrana Ernesto Valverde, esonerato il 13 Gennaio 2020. Una frase che ha fatto decisamente “infuocare” il fenomeno argentino che non le ha mandate di certo a dire, esprimendo tramite social parole pungenti: ““I responsabili dell’area sportiva devono assumersi le proprie responsabilità e soprattutto farsi carico delle decisioni che prendono”.

Bufera Barça, dopo lo scontro Messi-Abidal salta qualcuno?

Al momento alcune indiscrezioni ci dicono che non ci sia possibilità che Eric Abidal possa lasciare i colori blaugrana, ma in queste situazioni ci si può aspettare di tutto. Lo stesso vale per Lionel Messi, che nonostante abbia il contratto in scadenza 30 giugno 2021, non sembra essere possibile che si arrivi al divorzio. Di sicuro se il presidente ha convocato un vertice dirigenziale, la situazione non è delle migliori in casa Barcellona, e qualcosa all’interno della società non funziona. Tuttavia nelle prossime ore, quando il direttore sportivo rientrerà a Barcellona (attualmente in viaggio) si incontrerà con il presidente per discutere dell’accaduto. Una situazione spiacevole, viste le difficoltà che la squadra sta riscontrando in questo campionato. Dal cambio di guida in panchina, agli infortuni (Suarez, Dembelé) fino ad arrivare al secondo posto dietro i rivali del Real Madrid. Una stagione che fino ad oggi non è brillantissima sia fuori che dentro al campo.

Le dichiarazioni di Quique Setién

Alla sgradevole faccenda, è stato coinvolto anche il neo allenatore del Barca, arrivato al posto dell’esonerato Valverde. Infatti in conferenza stampa l’allenatore spagnolo ha preso le distanze da questa circostanza, dichiarando chiaramente: “Sono cose importanti che però non mi riguardano, ne abbiamo parlato solo un minuto. Dobbiamo solo concentrarci sul campo, è l’unica cosa che ci interessa. Queste sono situazioni che non posso controllare e da cui non mi faccio logorare, non dobbiamo farci influenzare. Messi? I problemi ci sono in tutti i club del mondo, lui ha l’esperienza giusta per decidere bene cosa fare. Non voglio entrare nella sua vita o in quella di qualcun altro, devo solo rendere felici i giocatori: il resto non fa per me”.

Di Fabio Chiappini