Paulo Dybala infortunio: l’argentino ha risentito un piccolo fastidio muscolare. Nelle prossime ore verranno valutate le condizioni del giocatore.

Paulo Dybala nell’allenamento di ieri ha svolto un lavoro differenziato rispetto ai compagni. L’attaccante ha subito un fastidio muscolare che non desta preoccupazioni in casa Juve. L’obiettivo dei preparatori bianconeri è di portare Paulo Dybala alle migliori condizioni possibili nella sfida contro l’Hellas Verona. Il calciatore classe 93, salvo sorprese, farà parte della trasferta di domenica prossima, almeno dovrebbe esserci nei convocati. Diversa invece è la situazione di Federico Bernardeschi. L’esterno di Carrara, che ha svolto anche lui un allenamento a parte, potrebbe non far parte del match del Bentegodi. Per l’ex Fiorentina la situazione è ancora da monitorare.

La probabile formazione della Juventus senza Dybala

Nonostante il fastidio di Paulo Dybala non sia nulla di grave, è possibile che possa partire dalla panchina. Mister Maurizio Sarri, a cui non mancano le soluzioni in fase offensiva, potrebbe dare un turno di riposo all’ex Palermo. In caso si opti per questa soluzione, il reparto di attacco dovrebbe essere formato da Douglas Costa, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo. Ancora bocciato Aaron Ramsey, che sta trovando difficoltà ad inserirsi nel gioco bianconero. Il gallese viene utilizzato solo da trequartista. L’allenatore ex Napoli e Chelsea sembra non vederlo da mezzala. A centrocampo quindi è molto probabile che giochi Rodrigo Bentancur, in continua crescita. In mediana Miralem Pjanic, insostituibile nello scacchiere juventino. Ed infine Adrien Rabiot che nelle ultime partite sembra aver superato Blaise Matuidi nelle gerarchie “sarriane”. I terzini saranno Juan Cuadrado e Alex Sandro, gli unici disponibili (De Sciglio e Danilo sono out). Coppia centrale composta dai soliti Leonardo Bonucci e Matthjs De Light, in attesa del rientro del proprio capitano, Giorgio Chiellini, che in settimana è tornato ad allenarsi con il gruppo. In porta il numero 1, Wojciech Szczesny.

Di Fabio Chiappini