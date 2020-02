infortunio Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic infortunio: nell’allenamento odierno lo svedese ha svolto un lavoro personalizzato. Nella giornata di domani dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni.

Lo svedese domenica scorsa ha dovuto saltare la sfida contro l’Hellas Verona a causa di un influenza. L’attaccante rossonero inoltre, sta smaltendo in questi giorni un piccolo affaticamento al polpaccio, ma le condizioni sono in crescita. Il classe 81 non mancherà nel derby di Milano. Infatti, dai preparatori atletici rossoneri filtra ottimismo sul recupero di “Ibracadabra”. Nella giornata di domani mister Stefano Pioli potrà contare sul numero 21, che tornerà ad allenarsi in gruppo. Negli allenamenti svolti in questi giorni, l’ex Inter e Juve ha dovuto allenarsi con un programma personalizzato. Nelle prossime ore si avranno notizie più concrete sull’attaccante, ma salvo clamorose imprevidibilità, Zlatan farà parte della partita.

Ibrahimovic infortunio, lui l’uomo della rinascita rossonera

Da molti viene soprannominato il “Dio del calcio” e lui condivide appieno questo pseudonimo. All’età di 38 anni non è da tutti performare a questi livelli, ma non avevamo dubbi in Italia, sul fatto che sarebbe tornato ai suoi soliti standard. Un uomo squadra, che nella sua seconda vita in casacca rossonera ha già collezionato 4 partite e 2 gol. Il suo intento è di riportare il Milan il più in alto possibile, e non è un caso se il club da quando c’è lui ha vinto 5 partite di fila. Ha portato entusiasmo nei sostenitori e negli stessi suoi compagni di squadra. Ma domenica arriva il derby e si azzera tutto quello fatto fino ad oggi. Si, perché questa non è una sfida qualunque.

Il messaggio su Instagram: Zlatan non vuole mancare

A Milano è da tempo che aspettano questo momento, e non sarà di certo un piccolo affaticamento a fermare l’attaccante. La sua voglia di lasciare il segno contro la sua ex squadra è forte. Ibra ha le idee chiare, ed è carico più che mai di dimostrare ancora una volta chi è il numero uno. Un giorno fa, tramite Instagram, Ibrahimovic ha postato un video con sotto di esso una descrizione molto chiara: “I leoni non sembrano esseri umani”. Un messaggio diretto ai cugini interisti che sa molto di sfida. Di certo i vari difensori Skriniar, De Vrij, Bastoni e Godin non si faranno intimorire dallo svedese, e sono pronti a dargli battaglia. Un match che potrebbe rivelarsi uno dei derby più belli degli ultimi anni. Di sicuro non mancheranno le scintille a San Siro.

Di Fabio Chiappini