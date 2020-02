Situazione infortunio Barrow: la punta rossoblu si fa male nel finale di Roma Bologna, partita di cui è stato grande protagonista. La nota del club emiliano.

Infortunio per Barrow proprio nei minuti finali di Roma-Bologna. Il 21enne attaccante originario del Gambia è stato il grande protagonista dell’incontro con una sensazionale doppietta rifilata tra primo e secondo tempo ai giallorossi in casa loro, per il 3-2 finale in favore degli emiliani. Un colpaccio esterno che porta la squadra di Sinisa Mihajlovic a quota 33 punti al sesto posto. Ed ora immaginare un Bologna lottare per l’Europa League non è affatto impensabile, dopo la terza vittoria consecutiva. Peccato però proprio per l’infortunio a Barrow. Il calciatore, giunto in prestito dall’Atalanta appena qualche settimana fa nel corso del calciomercato invernale, ha dovuto lasciare il campo all’86’ a seguito di un contrasto con il romanista Bruno Peres. Il brasiliano ex Torino gli ha pestato un piede causando una lesione che nell’immediato ha portato molto dolore a Barrow.

LEGGI ANCHE –> Adam Hlozek, chi è l’attaccante che piace al Napoli

Infortunio Barrow, il comunicato ufficiale del Bologna

Adesso, all’indomani dell’incontro, il Bologna ha pubblicato un aggiornamento ufficiale sulle condizioni fisiche del proprio tesserato. “Trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra per Musa Barrow. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni”. Si tratta dunque di una distorsione che comunque non sembra essere particolarmente grave. Gli esami strumentali che verranno svolti molto probabilmente lunedì diranno di più su quanto accaduto al ragazzo. E sarà possibile fornire una stima più precisa su quello che è l’eventuale periodo di recupero necessario prima di poter tornare in gruppo. Il ragazzo potrebbe saltare la partita casalinga di sabato 15 febbraio alle 18:00 con il Genoa. Per poi esserci il sabato successivo alle 15:00, sempre al ‘Dall’Ara’, contro l’Udinese.

LEGGI ANCHE –> Vladimir Weiss, chi è il calciatore offerto a Genoa e Parma