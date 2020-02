Senad Lulic ha subito un infortunio alla caviglia. Il bosniaco è a rischio nella sfida di domenica contro l’Inter. Scopriamo chi sarà il sostituto.

Senad Lulic per infortunio potrebbe saltare il big match contro l’Inter a causa di un problema alla caviglia. Una tegola che non ci voleva per la Lazio visto lo scontro scudetto a cui va incontro. Lo stesso allenatore Simone Inzaghi ha dichiarato tali parole: “Lulic non ci sarà. Da un mese si trascina questo problema. Sabato camminava a malapena”. Di conseguenza si abbassano le percentuali di vedere il capitano in campo domenica alle 20:45. Nonostante ciò lo staff medico laziale tenterà il miracolo senza forzare troppo la mano per non peggiorare la situazione del 34 enne. Per l’allenatore piacentino il classe 86 è di fondamentale importanza, soprattutto in questo momento dove i ricambi scarseggiano. I biancocelesti dovranno ricorrere ai ripari perché il match di domenica all’Olimpico potrebbe rivelarsi decisivo.

Infortunio Lulic, come cambia la Lazio

Senza il numero 19 chi colmerà la lacuna sulla sinistra? Mister Inzaghi spera nel rientro di Jordan Lukaku. Il belga è assente dal 24 novembre e potrebbe rivelarsi una carta importante da giocare. Se non si potrà fare affidamento al classe 94 ex Ostenda è molto quotato l’impiego di Jony. Il classe 91 a Parma ha dimostrato di avere colpi importanti. Ma il dubbio su di lui è che a livello tattico e fisico non possa reggere il ritmo degli esterni nerazzurri. Nelle prossime ore capiremo con esattezza le condizioni di Senad Lulic e chi sarà (in caso di assenza) l’uomo scelto a sostituire il capitano. Intanto la Lazio ritrova Milinkovic Savic e Radu, assenti nella sfida contro il Parma per squalifica. Il “Tucu” Correa potrebbe ritornare contro l’Inter affiancando Ciro Immobile davanti. Togliere dal campo Felipe Caicedo in questo momento brillante per lui non sarà facile. Gran ballottaggio fra l’argentino e l’ecuadoriano.

Di Fabio Chiappini